Завод Кусум у Сумах зруйновано: загинув працівник

Наслідки удару РФ по фармацевтичному заводу у Сумах. Фото: instagram.com/kusum.ukraine

Фармацевтична компанія "Кусум" заявила про зруйнування свого виробничого майданчика в Сумах внаслідок ворожої атаки РФ. Загинув співробітник підприємства Євген Мірошниченко, який працював в інженерному відділі заводу з 2009 року. Компанія оцінює масштаби руйнувань і шукає можливості для забезпечення безперервних поставок необхідних українцям ліків.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву "Кусум" у понеділок, 5 жовтня.

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Що відомо про атаку на завод "Кусум" у Сумах

У компанії зазначили, що вранці 4 жовтня внаслідок ворожої атаки було зруйновано виробничий майданчик "Кусум" у Сумах.

Внаслідок атаки загинув співробітник підприємства Євген Мірошниченко. Він працював в інженерному відділі заводу з 2009 року. У компанії висловили щирі співчуття його рідним і близьким та зазначили, що це непоправна втрата для всієї команди.

На зруйнованому підприємстві виробляли життєво необхідні для українців лікарські засоби. Тому одним із ключових завдань "Кусум" називає забезпечення безперебійного доступу українських пацієнтів до необхідних ліків.

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Попри зруйнування виробничого майданчика в Сумах, компанія продовжує працювати.

"Кусум" також має виробничі потужності в Індії — в Індорі та Бхіваді. У компанії зазначили, що це дозволить перебудовувати процеси та працювати над забезпеченням безперервних постачань лікарських засобів в Україну, якщо не буде штучних регуляторних перешкод.

Наразі компанія оцінює масштаби руйнувань. Головними пріоритетами "Кусум" називає безпеку людей, підтримку співробітників та забезпечення українських пацієнтів необхідними лікарськими засобами.

У компанії нагадали, що вже проходили через серйозне випробування після знищення їхнього складу та продовжили роботу. У "Кусум" наголосили, що попри зруйнований завод у Сумах компанія продовжить працювати для людей, які щодня потребують її ліків:

"Ми вже проходили через серйозне випробування після знищення нашого складу і продовжили працювати. Завод у Сумах зруйновано. Але "Кусум" продовжує працювати заради людей, які щодня потребують наших ліків".

Скриншот заяви "Кусум"/Instagram

Новини.LIVE інформували, що російські війська 29 вересня масовано атакували Суми, зокрема вдарили КАБом по центральному кладовищу. Внаслідок удару пошкоджено понад 50 могил, також постраждали школа та житловий сектор. Відомо про загиблих і поранених.

Новини.LIVE також писали, що Володимир Зеленський повідомив, що 29 вересня РФ вдарила чотирма керованими авіабомбами по центру Сум, одна з них влучила у школу. За його словами, під час атаки діти та працівники перебували в укритті, зі школи евакуювали 100 людей.