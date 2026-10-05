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Россия разрушила фармацевтический завод в Сумах: погиб работник

Ua ru
5 октября 2026 20:09
Завод Кусум в Сумах разрушен: погиб работник
Последствия удара РФ по фармацевтическому заводу в Сумах. Фото: instagram.com/kusum.ukraine

Фармацевтическая компания "Кусум" сообщила о разрушении своей производственной площадки в Сумах в результате вражеской атаки со стороны РФ. Погиб сотрудник предприятия Евгений Мирошниченко, который работал в инженерном отделе завода с 2009 года. Компания оценивает масштабы разрушений и ищет возможности для обеспечения бесперебойных поставок необходимых украинцам лекарств.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление "Кусум" в понедельник, 5 октября.

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Что известно об атаке на завод "Кусум" в Сумах

В компании отметили, что утром 4 октября в результате вражеской атаки была разрушена производственная площадка "Кусум" в Сумах.

В результате атаки погиб сотрудник предприятия Евгений Мирошниченко. Он работал в инженерном отделе завода с 2009 года. В компании выразили искренние соболезнования его родным и близким и отметили, что это невосполнимая утрата для всей команды.

На разрушенном предприятии производили жизненно необходимые для украинцев лекарственные средства. Поэтому одной из ключевых задач "Кусум" называет обеспечение бесперебойного доступа украинских пациентов к необходимым лекарствам.

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Несмотря на разрушение производственной площадки в Сумах, компания продолжает работать.

"Кусум" также располагает производственными мощностями в Индии — в Индоре и Бхиваде. В компании отметили, что это позволит перестроить процессы и работать над обеспечением бесперебойных поставок лекарственных средств в Украину, если не будет искусственных регуляторных препятствий.

В настоящее время компания оценивает масштабы разрушений. Главными приоритетами "Кусум" называет безопасность людей, поддержку сотрудников и обеспечение украинских пациентов необходимыми лекарственными средствами.

В компании напомнили, что уже проходили через серьезное испытание после уничтожения их склада и продолжили работу. В "Кусум" подчеркнули, что, несмотря на разрушенный завод в Сумах, компания продолжит работать для людей, которые ежедневно нуждаются в ее лекарствах:

"Мы уже прошли через серьезное испытание после уничтожения нашего склада и продолжили работу. Завод в Сумах разрушен. Но "Кусум" продолжает работать ради людей, которые ежедневно нуждаются в наших лекарствах".

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Скриншот заявления "Кусум"/Instagram

Новини.LIVE сообщали, что 29 сентября российские войска массированно атаковали Сумы, в частности нанесли удар кассетной бомбой по центральному кладбищу. В результате удара повреждено более 50 могил, также пострадали школа и жилой сектор. Известно о погибших и раненых.

Новини.LIVE также писали, что Владимир Зеленский сообщил, что 29 сентября РФ нанесла четыре удара управляемыми авиабомбами по центру Сум, одна из них попала в школу. По его словам, во время атаки дети и сотрудники находились в укрытии, из школы эвакуировали 100 человек.

Сумы Сумская область обстрелы война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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