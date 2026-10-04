Росіяни завдали 745 ударів по Запорізькому району за добу: є поранені

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС Запоріжжя

Російські війська протягом доби завдали 745 атак по 47 населених пунктах Запорізького району. Внаслідок ворожих обстрілів двоє людей отримали поранення. За словами очільника ОВА Івана Федорова, російські військові здійснили 19 авіаційних ударів по різних населених пунктах області.

Про це ОВА повідомила у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Реклама

РФ за добу завдала 745 ударів по 47 населених пунктах

Зокрема, удари прийшлися по Кушугуму, Комишувасі, Зарічному, Новорозівці, Таврійському, Дубовому Гаю, Оріхову, Преображенці, Новоселівці, Єгорівці, Гуляйпільському, Микільському, Омельнику та Червоному Яру.

Пост ОВА. Фото: скриншот

Крім того, 557 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV, атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Новояковлівку, Магдалинівку, Підгірне, Річне, Бекарівку, Степногірськ, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Степове, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Білогір’я, Чарівне, Гуляйпільське, Гірке, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Копані, Воздвижівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу та Тернувате.

Також по Новоандріївці та Рівному зафіксували два обстріли із реактивних систем залпового вогню.

Читайте також:

Ще 167 артилерійських ударів припали на Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Чарівне, Гуляйпільське, Гірке, Добропілля, Прилуки, Цвіткове, Староукраїнку та Нове Запоріжжя.

Крім того, за добу надійшло 25 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.

Як повідомляли Новини.LIVE, протягом доби 30 вересня російські війська завдали 771 удару по 41 населеному пункту Запорізької області. Внаслідок атак у Запорізькому районі поранення отримали троє мирних жителів.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти 28 вересня атакували Запоріжжя, внаслідок чого під ударом опинився об’єкт інфраструктури. Відомо про 33 поранених.