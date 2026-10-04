Россияне нанесли 745 ударов по Запорожскому району за сутки: есть раненые

Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС Запорожье

Российские войска за сутки нанесли 745 ударов по 47 населенным пунктам Запорожского района. В результате вражеских обстрелов двое человек получили ранения. По словам главы ОВА Ивана Федорова, российские военные нанесли 19 авиационных ударов по различным населенным пунктам области.

Об этом ОВА сообщила в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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РФ за сутки нанесла 745 ударов по 47 населенным пунктам

В частности, удары пришлись по Кушугуму, Комышуваси, Заречному, Новорозовке, Таврийском, Дубовом Гае, Орехове, Преображенке, Новоселовке, Егоровке, Гуляйпольском, Никольском, Омельнике и Червоном Яру.

Пост ОВА. Фото: скриншот

Кроме того, 557 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV, атаковали Запорожье, Вольнянск, Новояковлевку, Магдалиновку, Подгорное, Речное, Бекаровку, Степногорск, Приморское, Павловку, Лукьяновское, Степовое, Орехов, Щербаки, Новоандреевку, Новопавловку, Преображенку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Червоную Криницу, Белогорье, Чаривное, Гуляйпольское, Горкое, Доброполье, Прилуки, Староукраинку, Копани, Воздвиживку, Косовцево, Новое Запорожье, Верхнюю Терсу и Тернуватое.

Также в Новоандреевке и Ровно зафиксировали два обстрела из реактивных систем залпового огня.

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Ещё 167 артиллерийских ударов пришлось на Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Железнодорожное, Щербаки, Новоандреевку, Преображенку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Чаривное, Гуляйпольское, Горкое, Доброполье, Прилуки, Цветково, Староукраинку и Новое Запорожье.

Кроме того, за сутки поступило 25 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.

Как сообщали Новини.LIVE, в течение суток 30 сентября российские войска нанесли 771 удар по 41 населённому пункту Запорожской области. В результате атак в Запорожском районе ранения получили трое мирных жителей.

Как сообщали Новини.LIVE, 28 сентября российские оккупанты атаковали Запорожье, в результате чего под ударом оказался объект инфраструктуры. Известно о 33 раненых.