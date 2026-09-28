Россия 28 сентября атаковала Запорожье: 33 человека получили ранения

Ликвидация последствий российского обстрела Запорожья. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в понедельник, 28 сентября, атаковали Запорожье. Под ударом противника оказался объект инфраструктуры. На данный момент известно о 33 раненых.

Об этом сообщила пресс-служба МВД и глава Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Запорожья 28 сентября

На данный момент двое пострадавших из 33 находятся в тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

Оказание помощи раненым в Запорожье. Фото: ГСЧС

"В результате обстрела поврежден объект инфраструктуры. Также спасатели ликвидировали возгорание", — говорится в сообщении.

Оказание помощи пострадавшему мужчине. Фото: ГСЧС

А председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщил об ударе РФ по объекту компании в Запорожье. По его словам, обстрел произошел в тот момент, когда в системах не фиксировались воздушные угрозы.

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Как писали Новини.LIVE, за последние сутки российские оккупанты атаковали Запорожскую область 712 раз. Под ударом противника оказались 54 населенных пункта. В результате обстрела погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Кроме того, сегодня Россия нанесла удар дроном по офисному зданию в Днепре, в результате чего погибли три человека и 18 получили ранения. В городе также наблюдались перебои со связью.