Россия 28 сентября атаковала Днепр дроноам: три человека погибли, 18 получили ранения

Последствия российского обстрела Днепра 28 сентября. Фото: REUTERS/Stringer

В понедельник, 28 сентября, российские оккупанты нанесли удар с помощью дрона по офисному зданию в Днепре. В результате обстрела три человека погибли, 18 получили ранения. Кроме того, в городе наблюдались масштабные перебои со связью.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Алена Шевчук.

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Российский обстрел Днепра 28 сентября

На месте работают экстренные службы. В частности, полиция Днепра обращается к жителям города с просьбой сообщать правоохранителям, если их родственники или близкие могли находиться в здании во время атаки и не выходят на связь.

Поврежденное офисное здание в Днепре в результате российского обстрела 28 сентября. Фото: Новини.LIVE

Атака России на Днепр 28 сентября. Фото: Новини.LIVE

Помимо повреждений, вызванных обстрелом, в городе фиксировались значительные проблемы со связью. В частности, стал недоступен мобильный интернет, а во многих местах вблизи района атаки также пропало Wi-Fi-соединение.

Ликвидация последствий обстрела Днепра 28 сентября. Фото: Новини.LIVE

Штаб на месте российского обстрела Днепра 28 сентября. Фото: Новини.LIVE

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, с 06:30 до 18:30 28 сентября российские оккупанты запустили по Украине уже 124 дрона, 86 из которых — реактивные. Основным направлением была Киевская область.

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