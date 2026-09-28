Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия нанесла удар по офису в Днепре и убила троих человек: фото

Россия нанесла удар по офису в Днепре и убила троих человек: фото

Ua ru
28 сентября 2026 20:08
Репортаж
Россия 28 сентября атаковала Днепр дроноам: три человека погибли, 18 получили ранения
Последствия российского обстрела Днепра 28 сентября. Фото: REUTERS/Stringer

В понедельник, 28 сентября, российские оккупанты нанесли удар с помощью дрона по офисному зданию в Днепре. В результате обстрела три человека погибли, 18 получили ранения. Кроме того, в городе наблюдались масштабные перебои со связью.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Алена Шевчук.

Реклама

Российский обстрел Днепра 28 сентября

На месте работают экстренные службы. В частности, полиция Днепра обращается к жителям города с просьбой сообщать правоохранителям, если их родственники или близкие могли находиться в здании во время атаки и не выходят на связь.

Російський обстріл Дніпра 28 вересня
Поврежденное офисное здание в Днепре в результате российского обстрела 28 сентября. Фото: Новини.LIVE
Атака Росії на Дніпро 28 вересня
Атака России на Днепр 28 сентября. Фото: Новини.LIVE

Помимо повреждений, вызванных обстрелом, в городе фиксировались значительные проблемы со связью. В частности, стал недоступен мобильный интернет, а во многих местах вблизи района атаки также пропало Wi-Fi-соединение.

Удар Росії по Дніпру 28 вересня
Ликвидация последствий обстрела Днепра 28 сентября. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Дніпра 28 вересня
Штаб на месте российского обстрела Днепра 28 сентября. Фото: Новини.LIVE

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, с 06:30 до 18:30 28 сентября российские оккупанты запустили по Украине уже 124 дрона, 86 из которых — реактивные. Основным направлением была Киевская область.

Читайте также:

Также сегодня на российские удары по Киеву отреагировал руководитель ОП Кирилл Буданов. В частности, противник нанес удары по зданию НАН и больнице. Он напомнил, что империи проходят, но Украина остаётся.

война Днепр Украина обстрелы Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации