Россия нанесла удар по центру Днепра: пожар в офисном здании и раненые

Россия атаковала офис в Днепре в центре города
В понедельник, 28 сентября, российские войска нанесли удар по центральной части Днепра, поразив офисное здание. На месте удара вспыхнул пожар, уже известно о наличии пострадавших. По информации из социальных сетей, внутри разрушенного здания могут находиться заблокированные люди.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Днепропетровской ОГА.
Россия нанесла удар дроном по офису в центре Днепра
Российская армия совершила очередную атаку на Днепр, целью которой стал центр города. Вражеский удар пришелся непосредственно на коммерческую недвижимость, целью атаки стало офисное здание. В результате прямого попадания на объекте мгновенно возник пожар. Пламя охватило помещение, на месте инцидента ведётся работа по ликвидации последствий пожара.
В результате вражеского обстрела уже подтверждено наличие пострадавших среди населения, но точное количество пока неизвестно.
В то же время очевидцы и местные паблики в социальных сетях массово распространяют тревожную информацию о ситуации внутри офисного центра.
Согласно этим сообщениям, из-за разрушений и распространения огня люди оказались полностью заблокированными в здании, лишенными возможности самостоятельно эвакуироваться.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что ночная атака беспилотников на Киев 28 сентября привела к разрушениям сразу в пяти районах столицы. Повреждены офисный центр, кафе и автозаправочные станции. Травмы различной степени тяжести получили трое несовершеннолетних, спасатели продолжают ликвидировать последствия ударов.
В Сумской области российские удары управляемыми авиабомбами и другим вооружением привели к жертвам среди мирного населения. В Сумской общине погибли двое гражданских лиц: 80-летняя женщина и 16-летняя девушка, ещё восемь человек ранены, в том числе 12-летний ребёнок.
Число пострадавших от ночного удара по Харькову возросло до 25 человек, среди которых семеро детей из поврежденного подъезда многоэтажного дома. Часть пострадавших госпитализировали, остальным оказали психологическую и медицинскую помощь на месте.