Росія вдарила по центру Дніпра: пожежа в офісній будівлі та поранені

Дим та наслідки удару РФ по Дніпру. Фото: кадр з відео

У понеділок, 28 вересня, російські війська атакували центральну частину Дніпра, влучивши в офісне приміщення. На місці удару спалахнула пожежа, вже відомо про наявність постраждалих. За інформацією із соціальних мереж, всередині зруйнованої будівлі можуть знаходитися заблоковані люди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Дніпропетровської ОВА.

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Росія вдарила дроном по офісу в середмісті Дніпра

Російська армія здійснила чергову атаку на Дніпро, мішенню якої стало середмістя. Ворожий удар припав безпосередньо на комерційну нерухомість, ціллю атаки стала офісна будівля. Внаслідок прямого влучання на об'єкті миттєво виникло займання. Полум'я охопило приміщення, на місці інциденту працюють над ліквідацією наслідків пожежі.

Наслідки атаки. Фото: соцмережі

Унаслідок ворожого обстрілу вже підтверджено наявність постраждалих серед населення, але точна кількість поки невідома.

Пошкодження внаслідок удару. Фото: Дніпропетровська обласна рада

Водночас очевидці та місцеві пабліки у соціальних мережах масово поширюють тривожну інформацію щодо ситуації всередині офісного центру.

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Згідно з цими повідомленнями, через руйнування та поширення вогню люди виявилися повністю заблокованими у будівлі, позбавлені можливості самостійно евакуюватися.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що нічна атака безпілотників на Київ 28 вересня спричинила руйнування одразу в п'яти районах столиці. Пошкоджено офісний центр, кафе та автозаправні станції. Травми різного ступеня отримали троє неповнолітніх, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки прильотів.

На Сумщині російські удари керованими авіабомбами та іншим озброєнням призвели до жертв серед мирного населення. У Сумській громаді загинули двоє цивільних: 80-річна жінка та 16-річна дівчина, ще восьмеро людей поранені, зокрема 12-річна дитина.

Кількість постраждалих від нічного удару по Харкову зросла до 25 осіб, серед яких семеро дітей із пошкодженого під'їзду багатоповерхівки. Частину потерпілих госпіталізували, іншим надали психологічну та медичну допомогу на місці.