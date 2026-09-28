Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія атакувала офіс у Дніпрі в центрі міста

Росія атакувала офіс у Дніпрі в центрі міста

Ua ru
28 вересня 2026 11:54
Росія вдарила по центру Дніпра: пожежа в офісній будівлі та поранені
Дим та наслідки удару РФ по Дніпру. Фото: кадр з відео

У понеділок, 28 вересня, російські війська атакували центральну частину Дніпра, влучивши в офісне приміщення. На місці удару спалахнула пожежа, вже відомо про наявність постраждалих. За інформацією із соціальних мереж, всередині зруйнованої будівлі можуть знаходитися заблоковані люди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Дніпропетровської ОВА. 

Реклама

Росія вдарила дроном по офісу в середмісті Дніпра

Російська армія здійснила чергову атаку на Дніпро, мішенню якої стало середмістя. Ворожий удар припав безпосередньо на комерційну нерухомість, ціллю атаки стала офісна будівля. Внаслідок прямого влучання на об'єкті миттєво виникло займання. Полум'я охопило приміщення, на місці інциденту працюють над ліквідацією наслідків пожежі.

Дніпро офіс атака
Наслідки атаки. Фото: соцмережі 

Унаслідок ворожого обстрілу вже підтверджено наявність постраждалих серед населення, але точна кількість поки невідома.

Атаки по Дніпру
Пошкодження внаслідок удару. Фото: Дніпропетровська обласна рада

Водночас очевидці та місцеві пабліки у соціальних мережах масово поширюють тривожну інформацію щодо ситуації всередині офісного центру.

Читайте також:
Удар дрона по Дніпру 28 вересня
Пожежа після прильоту.  Фото: Дніпропетровська обласна рада

Згідно з цими повідомленнями, через руйнування та поширення вогню люди виявилися повністю заблокованими у будівлі, позбавлені можливості самостійно евакуюватися.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що нічна атака безпілотників на Київ 28 вересня спричинила руйнування одразу в п'яти районах столиці. Пошкоджено офісний центр, кафе та автозаправні станції. Травми різного ступеня отримали троє неповнолітніх, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки прильотів.

На Сумщині російські удари керованими авіабомбами та іншим озброєнням призвели до жертв серед мирного населення. У Сумській громаді загинули двоє цивільних: 80-річна жінка та 16-річна дівчина, ще восьмеро людей поранені, зокрема 12-річна дитина.

Кількість постраждалих від нічного удару по Харкову зросла до 25 осіб, серед яких семеро дітей із пошкодженого під'їзду багатоповерхівки. Частину потерпілих госпіталізували, іншим надали психологічну та медичну допомогу на місці.

пожежа Дніпро обстріли дрони постраждалі
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації