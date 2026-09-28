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Головна Новини дня Обстріли Сумщини забрали життя двох людей, 8 осіб поранені

Обстріли Сумщини забрали життя двох людей, 8 осіб поранені

Ua ru
28 вересня 2026 08:54
Обстріл Сумщини 28 вересня: двоє загиблих, 8 поранених
Наслідки ворожого обстрілу по Сумщині. Фото: Національна поліція України

За останню добу російські війська атакували територію Сумської області, застосовуючи керовані авіаційні бомби та інші засоби ураження. У Сумській громаді внаслідок ударів загинули 80-річна жінка та 16-річна дівчина, ще восьмеро цивільних отримали поранення, серед них 12-річна дівчина.

Про це повідомила Національна поліція України, передає Новини.LIVE.

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  • Наслідки російського обстрілу Сумщини
    Поліція документує наслідки обстрілів Сумщини. Фото: Національна поліція України
  • Руйнування після російської атаки у Сумській громаді
    Пошкодження, спричинені російськими ударами по Сумщині. Фото: Нацполіція
  • Наслідки удару російських військ по Сумській громаді
    Сліди російських обстрілів у громадах Сумської області. Фото: Нацполіція
  • Наслідки російської атаки на Сумщину
    Наслідки російського удару по цивільних об'єктах на Сумщині. Фото: Нацполіція
  • Рятувальники та поліцейські працюють на місці обстрілу.
    Загиблі після обстрілу Сумщини. Фото: Національна поліція України
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  • Наслідки російського обстрілу Сумщини
  • Руйнування після російської атаки у Сумській громаді
  • Наслідки удару російських військ по Сумській громаді
  • Наслідки російської атаки на Сумщину
  • Рятувальники та поліцейські працюють на місці обстрілу.

Обстріл Сумської громади

За даними правоохоронців, у Сумській громаді російські війська завдали удару керованими авіаційними бомбами. Внаслідок атаки загинули двоє цивільних — 80-річна жінка та 16-річна дівчина.

Ще восьмеро людей дістали поранення. Серед постраждалих є 12-річна дівчина.

Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та навчальні заклади.

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Наслідки атак на Сумщині

Руйнування та пошкодження також зафіксували у Глухівській та Середино-Будській громадах.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи та інші профільні служби. Поліцейські фіксують пошкодження, збирають матеріали та документують наслідки російських атак.

Що відомо про попередні атаки

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що увечері 20 вересня російські дрони атакували Суми. Два безпілотники вдарили поблизу багатоквартирного житлового будинку. Унаслідок атаки загинула жінка, а її 41-річний чоловік дістав численні уламкові поранення. Також пошкоджені будинок і п'ять автомобілів.

Також Новини.LIVE писали про те, що у Шосткинському районі Сумської області внаслідок удару FPV-дрона по автомобілю 19 вересня загинули четверо людей. Жертвами атаки стали подружжя, а також ще чоловік та жінка.

Сумська область обстріли війна в Україні атака загиблі
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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