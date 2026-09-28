Обстрел Сумской области 28 сентября: двое погибших, 8 раненых

Последствия вражеского обстрела в Сумской области. Фото: Национальная полиция Украины

За последние сутки российские войска нанесли удары по территории Сумской области, применив управляемые авиационные бомбы и другие средства поражения. В Сумской общине в результате ударов погибли 80-летняя женщина и 16-летняя девушка, еще восемь мирных жителей получили ранения, среди них — 12-летняя девочка.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает Новини.LIVE.

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Полиция фиксирует последствия обстрелов Сумской области. Фото: Национальная полиция Украины

Повреждения, вызванные российскими ударами по Сумской области. Фото: Нацполиция

Следы российских обстрелов в населённых пунктах Сумской области. Фото: Нацполиция

Последствия российского удара по гражданским объектам в Сумской области. Фото: Нацполиция

Погибшие в результате обстрела Сумской области. Фото: Национальная полиция Украины 1 / 5









Обстрел Сумской общины

По данным правоохранительных органов, в Сумской общине российские войска нанесли удар управляемыми авиационными бомбами. В результате атаки погибли двое гражданских лиц — 80-летняя женщина и 16-летняя девушка.

Еще восемь человек получили ранения. Среди пострадавших — 12-летняя девочка.

В результате обстрела повреждены жилые дома и учебные заведения.

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Последствия атак в Сумской области

Разрушения и повреждения также зафиксированы в Глуховской и Середино-Будской общинах.

На местах работают следственно-оперативные группы и другие профильные службы. Полицейские фиксируют повреждения, собирают материалы и документируют последствия российских атак.

Что известно о предыдущих атаках

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что вечером 20 сентября российские дроны атаковали Сумы. Два беспилотника нанесли удар вблизи многоквартирного жилого дома. В результате атаки погибла женщина, а ее 41-летний муж получил многочисленные осколочные ранения. Также повреждены дом и пять автомобилей.

Кроме того, Новини.LIVE писали о том, что в Шосткинском районе Сумской области в результате удара FPV-дрона по автомобилю 19 сентября погибли четыре человека. Жертвами атаки стали супруги, а также еще один мужчина и одна женщина.