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Главная Новости дня Российский FPV-дрон атаковал автомобиль в Сумской области: есть жертвы

Российский FPV-дрон атаковал автомобиль в Сумской области: есть жертвы

Ua ru
19 сентября 2026 18:51
Четверо человек погибли в результате удара FPV-дрона в Сумской области
Поврежденный автомобиль в Сумской области. Фото: facebook.com/hryhorov.sumska.ova

В Шосткинском районе Сумской области в результате удара FPV-дрона по автомобилю погибли четыре человека. Жертвами атаки стали супруги, а также еще мужчина и женщина.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

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FPV-дрон атаковал автомобиль в Сумской области

По информации главы области, в результате удара по автомобилю погибли четверо гражданских. Среди них были супруги — 58-летний мужчина и его 56-летняя жена.

Также жертвами атаки стали 45-летний мужчина и 76-летняя женщина. Все четверо погибли в результате удара FPV-дрона.

Григоров выразил соболезнования семьям и близким погибших. Дополнительных подробностей об обстоятельствах удара он не сообщил.

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Российские войска регулярно применяют FPV-дроны для атак в приграничных районах Сумской области. Из-за активности беспилотников передвижение по дорогам вблизи границы остается опасным.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о массированных российских атаках на Сумскую область. За сутки под ударами оказались 26 населенных пунктов в четырех районах области, погибли три человека, еще 15 пострадали. Среди раненых есть дети.

Также Новини.LIVE писал об ударе российской авиабомбы по многоэтажному дому в Сумах. Боеприпас попал между третьим и четвертым этажами, в результате чего погибли два человека. Из-под завалов спасли четырех человек, в том числе ребенка.

Сумская область дроны жертвы FPV-дроны Сумская ОВА
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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