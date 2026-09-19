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Головна Новини дня Російський FPV-дрон атакував автомобіль на Сумщині: є жертви

Російський FPV-дрон атакував автомобіль на Сумщині: є жертви

Ua ru
19 вересня 2026 18:51
Четверо людей загинули через удар FPV-дрона на Сумщині
Пошкоджений автомобіль на Сумщині. Фото: facebook.com/hryhorov.sumska.ova

У Шосткинському районі Сумської області внаслідок удару FPV-дрона по автомобілю загинули четверо людей. Жертвами атаки стали подружжя, а також ще чоловік та жінка.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

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FPV-дрон атакував автомобіль на Сумщині

За інформацією очільника області, внаслідок удару по автомобілю загинули четверо цивільних. Серед них було подружжя — 58-річний чоловік та його 56-річна дружина.

Також жертвами атаки стали 45-річний чоловік та 76-річна жінка. Усі четверо загинули внаслідок удару FPV-дрона.

Григоров висловив співчуття родинам і близьким загиблих. Додаткових подробиць щодо обставин удару він не повідомив.

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Російські війська регулярно застосовують FPV-дрони для атак у прикордонних районах Сумської області. Через активність безпілотників пересування дорогами поблизу кордону залишається небезпечним.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про масовані російські атаки на Сумщину. За добу під ударами опинилися 26 населених пунктів у чотирьох районах області, загинули троє людей, ще 15 постраждали. Серед поранених є діти.

Також Новини.LIVE писав про удар російської авіабомби по багатоповерхівці в Сумах. Боєприпас влучив між третім і четвертим поверхами, внаслідок чого загинули двоє людей. З-під завалів врятували чотирьох людей, зокрема дитину.

Сумська область дрони жертви FPV-дрони Сумська ОВА
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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