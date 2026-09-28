Буданов отреагировал на атаку РФ по Академии наук и клинике в Киеве

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Российский беспилотник попал в здание Национальной академии наук Украины и клинику во время атаки на Киев. Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отреагировал на это и заявил, что в результате ударов есть погибшие и раненые.

Об этом он написал в социальных сетях, передает Новини.LIVE.

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"За поврежденными зданиями скрывается самое страшное: погибшие и раненые люди", — отметил глава Офиса Президента.

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