Буданов отреагировал на атаку РФ по Академии наук и клинике в Киеве

Настоящая цель — украинцы: Буданов отреагировал на атаку РФ по Киеву
Ua ru
28 сентября 2026 18:25
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Российский беспилотник попал в здание Национальной академии наук Украины и клинику во время атаки на Киев. Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отреагировал на это и заявил, что в результате ударов есть погибшие и раненые.
Об этом он написал в социальных сетях, передает Новини.LIVE.
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"За поврежденными зданиями скрывается самое страшное: погибшие и раненые люди", — отметил глава Офиса Президента.
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