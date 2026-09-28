Буданов відреагував на атаку РФ по Києву: справжня ціль — нищити

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РФ завдала жорстоких ударів по столиці, у понеділок, 28 вересня. Російський безпілотник влучив у будівлю Національної академії наук України та клініку під час атаки на Київ. Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відреагував на цю жорстоку атаку і заявив, що внаслідок ударів є загиблі та поранені.

Про це він написав в своєму дописі в соціальній мережі Facebook, передає Новини.LIVE.

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Буданов відреагував на атаку РФ на Київ 28 вересня

Очільник ОП повідомив у своєму дописі, що під час російської атаки були пошкоджені не лише житлові будинки, а й склади, автозаправні станції та дата-центри. Окремо він повідомив про влучання російського безпілотника в будівлю Академії наук України та клініку.

"За пошкодженими будівлями — найстрашніше: загиблі й поранені люди", — зазначив керівник Офісу Президента.

Він висловив співчуття родинам загиблих.

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Керівник Офісу Президента також нагадав, що Україна створила власну Академію наук у 1918 році. Навіть через понад сто років Україна знову вимушена захищати право бути собою, жити на власній землі та самостійно визначати своє майбутнє. Кирило Буданов наголосив, що імперії минають, але Україна залишається.

"Бо власна держава — це не лише кордони й армія. Це право думати, знати, творити своє майбутнє. Минуло понад сто років, а ми знову захищаємо те саме право — бути собою, жити на своїй землі й самим визначати своє майбутнє. І можливо, найважливіший урок цих ста років: імперії минають — Україна залишається", — наголосив він.

Новини.LIVE писали, що Президент України також відреагував на атаку РФ по НАН України та лікарні в центрі Києва. Він наголосив, що "кожен російський теракт – це жертви, яких можна було не допустити, якби тиск на Росію нарешті став тотальним".

Ми повідомляли, що після російського удару в Броварському районі Київської області зафіксували незначне перевищення рівня концентрації аміаку. На місці атаки фахівці провели радіаційну та хімічну розвідку.

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