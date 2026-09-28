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Головна Новини дня Росія вдарила по офісу в Дніпрі та вбила трьох людей: фото

Росія вдарила по офісу в Дніпрі та вбила трьох людей: фото

Ua ru
28 вересня 2026 20:08
Репортаж
Росія 28 вересня атакувала Дніпро дроном: загинули троє людей, 18 поранені
Наслідки російського обстрілу Дніпра 28 вересня. Фото: REUTERS/Stringer

Російські окупанти у понеділок, 28 вересня, атакували дроном офісу будівлю в Дніпрі. Внаслідок обстрілу загинули троє людей та 18 отримали поранення. Крім того, в місті фіксувалися масштабні перебої зі звʼязком.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Альона Шевчук.

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Російський обстріл Дніпра 28 вересня

На місці працюють екстрені служби. Зокрема, поліція Дніпра звертається до мешканців міста з проханням повідомляти правоохоронцям, якщо їхні родичі чи близькі могли перебувати в будівлі під час атаки та не виходять на зв’язок.

Російський обстріл Дніпра 28 вересня
Пошкоджена офісна будівля в Дніпрі внаслідок російського обстрілу 28 вересня. Фото: Новини.LIVE
Атака Росії на Дніпро 28 вересня
Атака Росії на Дніпро 28 вересня. Фото: Новини.LIVE

Окрім пошкоджень, спричинених обстрілом, у місті фіксували значні проблеми зі зв’язком. Зокрема, став недоступним мобільний інтернет, а в багатьох місцях поблизу району атаки також зникло Wi-Fi-з’єднання.

Удар Росії по Дніпру 28 вересня
Ліквідація наслідків обстрілу Дніпра 28 вересня. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Дніпра 28 вересня
Штаб на місці російського обстрілу Дніпра 28 вересня. Фото: Новини.LIVE

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, з 06:30 по 18:30 28 вересня російські окупанти запустили по Україні вже 124 дронів, 86 з яких реактивні. Основним напрямком була Київська область. 

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війна Дніпро Україна обстріли Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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