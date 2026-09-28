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Головна Новини дня Упродовж дня РФ запустила вже понад 100 дронів: ППО збила 86 цілей

Упродовж дня РФ запустила вже понад 100 дронів: ППО збила 86 цілей

Ua ru
28 вересня 2026 19:30
Росія 28 вересня атакувала Україну 124 дронами: 86 із них були реактивними
Військовий в силах ППО. Фото: 58 ОМПБр ім. І.Виговського

Російські окупанти у понеділок, 28 вересня, продовжують атакувати Україну. Загалом із 06:30 по 18:30 противник запустив вже 124 ударних безпілотників, 86 з яких реактивні. Основний напрямок удару — Київщина.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл України 28 вересня

Зокрема, загарбники запускали дрони типу "Гербера", Бандероль"/"Дань-Т" та інші.

"За попередніми даними, протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збито/подавлено 86 БпЛА (49 із них — реактивні)", — йдеться у повідомленні.

Російська атака на Україні 28 вересня
Кількість знищених та подавлених повітряних цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Водночас зафіксовано влучання на 26 локаціях

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Наразі в повітряному просторі України ще фіксуються ударні дрони.

Атака РФ на Київ

Правоохоронці в столиці продовжують фіксувати наслідки російських ударів у чотирьох районах столиці.

Російський обстріл Києва 28 вересня
Наслідки російського обстрілу Києва 28 вересня. Фото: Нацполіція

Внаслідок обстрілу у Києві загинула 44-річна жінка, ще понад 20 людей віком від 29 до 76 років отримали травми.

Удар Росії по Києву 28 вересня
Пошкодження внаслідок російського обстрілу Києва. Фото: Нацполіція

Зокрема, в столиці пошкоджено медцентр, багатоквартирний будинок, бізнес-центр, АЗС, ресторан, адмінбудівлі, компанію та автомобілі.

Як писали Новини.LIVE, 28 вересня російські окупанти завдали удару по будівлі Національної академії наук України в центральній частині Києва. Внаслідок атаки є загибла та поранені, серед яких колишній секретар РНБО та заступник голови Національної академії наук України Володимир Горбулін.

А начальник відділу комунікацій ГУ ДСНС України в місті Києві Павло Петров повідомив, що рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російського удару по НАН. Зокрема, вдалося евакуювати двох людей з вікон.

Київ війна Україна обстріли ППО Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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