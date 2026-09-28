Россия 28 сентября атаковала Украину 124 дронами: 86 из них были реактивными

Военнослужащий в составе сил ПВО. Фото: 58-я ОМПБр им. И. Выговского

Российские оккупанты в понедельник, 28 сентября, продолжают наносить удары по Украине. Всего с 06:30 до 18:30 противник запустил уже 124 ударных беспилотника, 86 из которых — реактивные. Основное направление удара — Киевская область.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Украины 28 сентября

В частности, захватчики запускали дроны типа "Гербера", "Бандероль"/"Дань-Т" и другие.

"По предварительным данным, в течение указанного периода системами противовоздушной обороны было сбито/подавлено 86 БпЛА (49 из них — реактивные)", — говорится в сообщении.

Количество уничтоженных и подавленных воздушных целей. Фото: Воздушные силы ВСУ

В то же время зафиксированы попадания в 26 точках.

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В настоящее время в воздушном пространстве Украины по-прежнему фиксируются ударные дроны.

Атака РФ на Киев

Правоохранители в столице продолжают фиксировать последствия российских ударов в четырех районах столицы.

Последствия российского обстрела Киева 28 сентября. Фото: Нацполиция

В результате обстрела в Киеве погибла 44-летняя женщина, ещё более 20 человек в возрасте от 29 до 76 лет получили травмы.

Повреждения в результате российского обстрела Киева. Фото: Нацполиция

В частности, в столице повреждены медицинский центр, многоквартирный дом, бизнес-центр, АЗС, ресторан, административные здания, компания и автомобили.

Как писали Новини.LIVE, 28 сентября российские оккупанты нанесли удар по зданию Национальной академии наук Украины в центральной части Киева. В результате атаки есть погибшая и раненые, среди которых бывший секретарь СНБО и заместитель председателя Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин.

А начальник отдела коммуникаций ГУ ГСЧС Украины в Киеве Павел Петров сообщил, что спасатели продолжают ликвидировать последствия российского удара по НАН. В частности, удалось эвакуировать двух человек через окна.