Россия 28 сентября атаковала Украину 124 дронами: 86 из них были реактивными

В течение дня РФ запустила уже более 100 дронов: ПВО сбила 86 целей
Российские оккупанты в понедельник, 28 сентября, продолжают наносить удары по Украине. Всего с 06:30 до 18:30 противник запустил уже 124 ударных беспилотника, 86 из которых — реактивные. Основное направление удара — Киевская область.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Украины 28 сентября
В частности, захватчики запускали дроны типа "Гербера", "Бандероль"/"Дань-Т" и другие.
"По предварительным данным, в течение указанного периода системами противовоздушной обороны было сбито/подавлено 86 БпЛА (49 из них — реактивные)", — говорится в сообщении.
В то же время зафиксированы попадания в 26 точках.
В настоящее время в воздушном пространстве Украины по-прежнему фиксируются ударные дроны.
Атака РФ на Киев
Правоохранители в столице продолжают фиксировать последствия российских ударов в четырех районах столицы.
В результате обстрела в Киеве погибла 44-летняя женщина, ещё более 20 человек в возрасте от 29 до 76 лет получили травмы.
В частности, в столице повреждены медицинский центр, многоквартирный дом, бизнес-центр, АЗС, ресторан, административные здания, компания и автомобили.
Как писали Новини.LIVE, 28 сентября российские оккупанты нанесли удар по зданию Национальной академии наук Украины в центральной части Киева. В результате атаки есть погибшая и раненые, среди которых бывший секретарь СНБО и заместитель председателя Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин.
А начальник отдела коммуникаций ГУ ГСЧС Украины в Киеве Павел Петров сообщил, что спасатели продолжают ликвидировать последствия российского удара по НАН. В частности, удалось эвакуировать двух человек через окна.