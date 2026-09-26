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Главная Новости дня Россияне атаковали Запорожье: погибли две женщины, разрушен дом

Россияне атаковали Запорожье: погибли две женщины, разрушен дом

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26 сентября 2026 07:33
Атака РФ на Запорожье: погибли две женщины, разрушен дом
Спасатели устраняют последствия атаки РФ на Запорожье 26 сентября 2026 года. Фото: Запорожская ОВА

В субботу утром, 26 сентября, российские войска нанесли несколько ударов по Запорожью. В результате атаки был разрушен частный дом, под завалами которого погибли две женщины. Также под удар попал один из городских рынков.

Об этом сообщил и.о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин, передает Новини.LIVE.

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Атака РФ на Запоріжжя 26 вересня
Разрушенный российскими войсками дом. Фото: Запорожская ОВА

РФ разрушила частный дом в Запорожье

По словам Михаила Семикина, утром 26 сентября российские войска нанесли по Запорожью несколько ударов. Наиболее сложная ситуация сложилась возле одного из частных домов, где после атаки возник пожар.

Обстріл Запоріжжя
Последствия удара РФ по рынку. Фото: Запорожская ОВА

Предварительно предполагается, что под завалами могли находиться два человека. Спасатели разбирали разрушенные конструкции и искали людей, которые могли оказаться под ними.

"Снова тяжелое утро для Запорожья. Враг нанес несколько ударов по городу. Самая тяжелая ситуация сейчас — в одном из частных домов. После удара там пожар. По предварительным данным, под завалами находятся два человека. Очень надеемся, что они живы. Спасатели расчищают завалы разрушенного дома. Ищут двух человек, которые могут находиться под ними. Ждем хороших новостей", — написал глава ОВА.

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Пожар в результате российского обстрела. Фото: Запорожская ОВА

В Запорожье погибли две женщины

Впоследствии стало известно, что из-под завалов разрушенного дома спасатели извлекли тело погибшей женщины. На тот момент под обломками еще оставался один человек, которого продолжали искать.

Кроме того, во время утренней атаки под удар попал один из рынков Запорожья.

Запоріжжя обстріл
Спасатели на месте удара РФ по рынку. Фото: Запорожская ОВА

"Еще одно последствие утренней атаки на Запорожье — под удар попал один из рынков города. К сожалению, из-под завалов здания извлекли тело погибшей женщины. Еще один человек остается под завалами. Его продолжают искать", — сообщил глава ОВА.

Позже под завалами разрушенного дома нашли вторую погибшую женщину. По словам Семикина, спасти обеих женщин не удалось.

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Скриншот сообщений Семикина/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в Запорожье в результате утренней атаки 25 сентября 2026 года пострадал мужчина. Предварительно, он получил легкие травмы и находится на лечении. Из поврежденного медицинского учреждения эвакуировали пятерых человек, ещё одно медицинское учреждение также получило повреждения.

Новини.LIVE также писали, что 24 сентября российские войска атаковали FPV-дроном муниципальный автобус в Запорожье. Беспилотник попал в крышу автобуса 71-го маршрута на улице Космической. В результате атаки люди не пострадали.

Запорожье Запорожская область обстрелы атака погибшие разрушения
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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