Атака РФ на Запоріжжя: загинули дві жінки, зруйновано будинок

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Запоріжжя 26 вересня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА

У суботу вранці, 26 вересня, російські війська вранці завдали кількох ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки зруйновано приватний будинок, під завалами якого загинули дві жінки. Також під удар потрапив один із ринків міста.

Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, інформує Новини.LIVE.

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Зруйнований російськими військами будинок. Фото: Запорізька ОВА

РФ зруйнувала приватний будинок у Запоріжжі

За словами Михайла Семікіна, зранку 26 вересня російські війська завдали по Запоріжжю кількох ударів. Найскладніша ситуація склалася біля одного з приватних будинків, де після атаки виникла пожежа.

Наслідки удару РФ по ринку. Фото: Запорізька ОВА

Попередньо, під завалами могли перебувати двоє людей. Рятувальники розбирали зруйновані конструкції та шукали людей, які могли опинитися під ними.

"Знову важкий ранок для Запоріжжя. Ворог завдав кількох ударів по місту. Найважче зараз — в одному з приватних будинків. Після удару там пожежа. Попередньо, під завалами двоє людей. Дуже сподіваємося, що вони живі. Рятувальники розбирають завали зруйнованого будинку. Шукають двох людей, які можуть бути під ними. Чекаємо на добрі новини", — написав очільник ОВА.

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У Запоріжжі загинули дві жінки

Згодом стало відомо, що з-під завалів зруйнованого будинку рятувальники дістали тіло загиблої жінки. На той момент під конструкціями ще залишалася одна людина, яку продовжували шукати.

Окрім цього, під час ранкової атаки під удар потрапив один із ринків Запоріжжя.

Рятувальники на місці удару РФ по ринку. Фото: Запорізька ОВА

"Ще один наслідок ранкової атаки на Запоріжжя — під удар потрапив один із ринків міста. На жаль, з-під завалів будинку дістали тіло загиблої жінки. Ще одна людина залишається під завалами. Її продовжують шукати", — повідомив глава ОВА.

Пізніше під завалами зруйнованого будинку знайшли другу загиблу жінку. За словами Семікіна, врятувати обох жінок не вдалося.

Скриншот повідомлень Семікіна/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у Запоріжжі внаслідок ранкової атаки 25 вересня 2026 року постраждав чоловік. Попередньо, він отримав легкі травми та отримує медичну допомогу. Із пошкодженого медзакладу евакуювали п’ятьох людей, ще один медзаклад також зазнав пошкоджень.

Новини.LIVE також писали, що 24 вересня російські війська атакували FPV-дроном муніципальний автобус у Запоріжжі. Безпілотник влучив у дах автобуса 71-го маршруту на Космічній вулиці. Внаслідок атаки люди не постраждали.