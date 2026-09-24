У Запоріжжі ворожий дрон атакував автобус із пасажирами

Наслідки атаки. Фото: Запорізька ОВА

Міський громадський транспорт Запоріжжя знову став мішенню російських військ. На Космічній вулиці у четвер, 24 вересня, ударний FPV-дрон атакував муніципальний автобус 71-го маршруту, влучивши у його дах. Обійшлося без людських жертв.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає Новини.LIVE.

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Росія атакувала дроном цивільну маршрутку в Запоріжжі

Чергова атака російських військ на цивільну інфраструктуру Запоріжжя ледь не обернулася трагедією. Цього разу під прицілом ворожого озброєння опинився звичайний міський транспорт під час виконання рейсу.

Отвір у даху маршрутки через атаку дрона. Фото: Запорізька ОВА

Інцидент трапився на Космічній вулиці. Саме там ударний безпілотник, ідентифікований як FPV-дрон, атакував муніципальний автобус, що курсує за маршрутом №71. Ворожий апарат здійснив точне влучання безпосередньо у дах транспортного засобу.

Наслідки атаки. Фото: Запорізька ОВА

Внаслідок вибуху техніка отримала помітні пошкодження. Однак, на щастя, люди залишилися неушкодженими. Згідно з попередніми повідомленнями, ніхто не постраждав від уламків чи вибухової хвилі.

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На тлі чергового інциденту наголошується на необхідності посилення захисту містян, які користуються маршрутками та тролейбусами.

"Безпека громадського транспорту зараз для нас — одне з першочергових завдань. Працюємо над ним", — йдеться у повідомленні Семікіна.

Новини.LIVE інформували, що Запоріжжя опинилося під прямою загрозою нових технологій ворога. Так російські FPV-дрони на оптоволокні тепер здатні долати близько 25 кілометрів від лінії фронту та залітати безпосередньо в житлові квартали міста, що свідком чого стала наша кореспондентка Ксенія Клещенко, яка знімала сюжет про евакуацію. Окупанти активно б'ють такими безпілотниками по цивільних мешканцях і службах у прифронтовій зоні.

Тим часом обласний центр щоночі зазнає руйнувань від масованих нальотів БпЛА. У ніч проти 21 вересня ворожий дрон поцілив у місцевий торгівельний центр, де пожежа вщент випалила торгові зали та магазини.

Ще одним ударом росіяни понівечили Запорізький національний університет. Пошкоджень зазнали адміністративний та біологічний корпуси, причому останній розміщений в історичній пам'ятці міста.