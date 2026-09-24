У Запоріжжі ворожий дрон атакував автобус із пасажирами

Росіяни вдарили FPV-дроном по маршрутці в Запоріжжі
Міський громадський транспорт Запоріжжя знову став мішенню російських військ. На Космічній вулиці у четвер, 24 вересня, ударний FPV-дрон атакував муніципальний автобус 71-го маршруту, влучивши у його дах. Обійшлося без людських жертв.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає Новини.LIVE.
Росія атакувала дроном цивільну маршрутку в Запоріжжі
Чергова атака російських військ на цивільну інфраструктуру Запоріжжя ледь не обернулася трагедією. Цього разу під прицілом ворожого озброєння опинився звичайний міський транспорт під час виконання рейсу.
Інцидент трапився на Космічній вулиці. Саме там ударний безпілотник, ідентифікований як FPV-дрон, атакував муніципальний автобус, що курсує за маршрутом №71. Ворожий апарат здійснив точне влучання безпосередньо у дах транспортного засобу.
Внаслідок вибуху техніка отримала помітні пошкодження. Однак, на щастя, люди залишилися неушкодженими. Згідно з попередніми повідомленнями, ніхто не постраждав від уламків чи вибухової хвилі.
На тлі чергового інциденту наголошується на необхідності посилення захисту містян, які користуються маршрутками та тролейбусами.
"Безпека громадського транспорту зараз для нас — одне з першочергових завдань. Працюємо над ним", — йдеться у повідомленні Семікіна.
Новини.LIVE інформували, що Запоріжжя опинилося під прямою загрозою нових технологій ворога. Так російські FPV-дрони на оптоволокні тепер здатні долати близько 25 кілометрів від лінії фронту та залітати безпосередньо в житлові квартали міста, що свідком чого стала наша кореспондентка Ксенія Клещенко, яка знімала сюжет про евакуацію. Окупанти активно б'ють такими безпілотниками по цивільних мешканцях і службах у прифронтовій зоні.
Тим часом обласний центр щоночі зазнає руйнувань від масованих нальотів БпЛА. У ніч проти 21 вересня ворожий дрон поцілив у місцевий торгівельний центр, де пожежа вщент випалила торгові зали та магазини.
Ще одним ударом росіяни понівечили Запорізький національний університет. Пошкоджень зазнали адміністративний та біологічний корпуси, причому останній розміщений в історичній пам'ятці міста.