Атака дронів на Запоріжжя: зруйновано торговельний центр

Пошкоджений торговельний центр у Запоріжжі. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 21 вересня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Один із ударів припав на торговельний центр, де виникла пожежа площею 2300 кв. м. Вогонь знищив приміщення магазинів. Рятувальники ліквідували пожежу та завершили роботи на місці удару.

Про це повідомила з місця подій журналістка Новини.LIVE Ксенія Клещенко.

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У Запоріжжі зруйнований торговельний центр

Унаслідок влучання російського безпілотника в торговельному центрі спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив площу 2300 квадратних метрів. Під час атаки приміщення магазинів були зруйновані, значна частина торговельного центру вигоріла.

Рятувальники на місці руйнування в Запоріжжі. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений торговельний центр. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки на Запоріжжя

За даними Запорізької обласної військової адміністрації, унаслідок нічної атаки постраждали шестеро цивільних. Усім надають необхідну медичну допомогу.

Пошкоджений корпус університету в Запоріжжі. Фото: Новини.LIVE

Руйнування внаслідок атаки на університет. Фото: Новини.LIVE

Також у місті пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, торговельний центр та корпус університету. На місцях ударів працювали аварійні та комунальні служби, поліцейські й соціальні працівники.

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У Запорізькій області відновлять 11 багатоповерхівок

За словами премʼєра Сергія Корецького, на відновлення 11 багатоквартирних будинків у Запорізькій області, пошкоджених внаслідок російських атак, уряд спрямовує 150 млн грн. Кошти передбачені у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії.

Із цієї суми 43 млн грн спрямують на два проєкти, які вже реалізуються, а ще 107 млн грн — на дев’ять нових проєктів у Запоріжжі. Усі роботи планують завершити до кінця 2026 року, щоб мешканці могли якнайшвидше повернутися до своїх домівок.

Як писали Новини.LIVE, внаслідок нічної атаки РФ у Запоріжжі 21 вересня пошкоджені житлові будинки, університет, торговельний центр і котельня. За словами Володимира Зеленського, станом на ранок було відомо про п’ятьох поранених, частину мешканців із постраждалих районів евакуювали.

Також Новини.LIVE повідомляли про влучання російських дронів у багатоповерхівки та торговельний центр у Запоріжжі. Атака сталася в ніч проти 21 вересня.