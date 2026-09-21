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РФ атакувала висотку та ТЦ у Запоріжжі

Ua ru
21 вересня 2026 02:49
Обстріл Запоріжжя 21 вересня - пошкоджено багатоповерхівку та ТЦ
Пожежа у Запоріжжі. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Росіяни у в ніч проти понеділка, 21 вересня, атакували Запоріжжя. Ворог влучив у багатоповерхівку та торгівельний центр.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Запорізької ОВА.

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Наслідки обстрілу Запоріжжя 21 вересня

Співголова Ради оборони Запоріжжя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі писав, що від початку доби у регіоні оголошували жовтий та червоний рівні загрози. Згодом стало відомо, що у Запоріжжі сталися влучання.

"Ворог атакував багатоповерхівку Запоріжжя. Також ворог атакував торговельний центр Запоріжжя", — йдеться у повідомленні.

Оновлено о 03:03

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"Одна людина дістала поранення внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю. Пошкоджено дві багатоповерхівки, освітній заклад та торговельний центр. На місцях виникла пожежа", — уточнив Федоров.

Запоріжжя під ударом 21 вересня
Пост Федорова. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, ввечері 17 вересня росіяни теж атакували один із торговельних центрів Запоріжжя. На об'єкті виникла масштабна пожежа.

Також ми писали, що в ніч проти 17 вересня ворог атакував Запоріжжя балістикою. Внаслідок обстрілу було зафіксовано пошкодження на промислових об'єктах.

вибух Запоріжжя обстріли війна в Україні пошкодження будинків
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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