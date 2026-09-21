Обстрел Запорожья 21 сентября — повреждены многоэтажное здание и торговый центр

Пожар в Запорожье. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

В ночь на понедельник, 21 сентября, россияне атаковали Запорожье. Враг поразил многоэтажное здание и торговый центр.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Запорожской ОВА.

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Последствия обстрела Запорожья 21 сентября

Сопредседатель Совета обороны Запорожья Иван Федоров в своем Telegram-канале писал, что с начала суток в регионе объявлялись желтый и красный уровни угрозы. Впоследствии стало известно, что в Запорожье произошли попадания.

"Враг атаковал многоэтажное здание в Запорожье. Также враг атаковал торговый центр в Запорожье", — говорится в сообщении.

Обновлено в 03:03

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"Один человек получил ранения в результате вражеской атаки по Запорожью. Повреждены два многоэтажных дома, учебное заведение и торговый центр. На местах возник пожар", — уточнил Федоров.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 17 сентября россияне также атаковали один из торговых центров Запорожья. На объекте возник масштабный пожар.

Также мы писали, что в ночь на 17 сентября враг атаковал Запорожье баллистическими ракетами. В результате обстрела были зафиксированы повреждения на промышленных объектах.