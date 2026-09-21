Атака дронов на Запорожье: разрушен торговый центр

В Запорожье в результате атаки дрона сгорел торговый центр
В ночь на 21 сентября российские войска атаковали Запорожье с помощью беспилотников. Один из ударов пришелся на торговый центр, где возник пожар площадью 2300 кв. м. Огонь уничтожил помещения магазинов. Спасатели ликвидировали пожар и завершили работы на месте удара.
Об этом сообщила с места событий журналист Новини.LIVE Ксения Клещенко.
В Запорожье разрушен торговый центр
В результате попадания российского беспилотника в торговом центре вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил площадь 2300 квадратных метров. Во время атаки помещения магазинов были разрушены, значительная часть торгового центра выгорела.
Последствия атаки на Запорожье
По данным Запорожской областной военной администрации, в результате ночного нападения пострадали шесть мирных жителей. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Также в городе повреждены многоэтажные жилые дома, торговый центр и корпус университета. На местах ударов работали аварийные и коммунальные службы, полицейские и социальные работники.
В Запорожской области восстановят 11 многоэтажек
По словам премьера Сергея Корецкого, на восстановление 11 многоквартирных домов в Запорожской области, поврежденных в результате российских атак, правительство выделяет 150 млн грн. Средства предусмотрены в Фонде ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Из этой суммы 43 млн грн направят на два проекта, которые уже реализуются, а еще 107 млн грн — на девять новых проектов в Запорожье. Все работы планируется завершить к концу 2026 года, чтобы жители могли как можно скорее вернуться в свои дома.
Как писали Новини.LIVE, в результате ночной атаки РФ в Запорожье 21 сентября повреждены жилые дома, университет, торговый центр и котельная. По словам Владимира Зеленского, по состоянию на утро было известно о пяти раненых, часть жителей из пострадавших районов была эвакуирована.
Также Новини.LIVE сообщали о попадании российских дронов в многоэтажки и торговый центр в Запорожье. Атака произошла в ночь на 21 сентября.