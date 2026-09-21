Атака дронов на Запорожье: разрушен торговый центр

Поврежденный торговый центр в Запорожье. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 21 сентября российские войска атаковали Запорожье с помощью беспилотников. Один из ударов пришелся на торговый центр, где возник пожар площадью 2300 кв. м. Огонь уничтожил помещения магазинов. Спасатели ликвидировали пожар и завершили работы на месте удара.

Об этом сообщила с места событий журналист Новини.LIVE Ксения Клещенко.

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В Запорожье разрушен торговый центр

В результате попадания российского беспилотника в торговом центре вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил площадь 2300 квадратных метров. Во время атаки помещения магазинов были разрушены, значительная часть торгового центра выгорела.

Спасатели на месте разрушений в Запорожье. Фото: Новини.LIVE

Поврежденный торговый центр. Фото: Новости.LIVE

Последствия атаки на Запорожье

По данным Запорожской областной военной администрации, в результате ночного нападения пострадали шесть мирных жителей. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Поврежденный корпус университета в Запорожье. Фото: Новости.LIVE

Разрушения в результате атаки на университет. Фото: Новости.LIVE

Также в городе повреждены многоэтажные жилые дома, торговый центр и корпус университета. На местах ударов работали аварийные и коммунальные службы, полицейские и социальные работники.

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В Запорожской области восстановят 11 многоэтажек

По словам премьера Сергея Корецкого, на восстановление 11 многоквартирных домов в Запорожской области, поврежденных в результате российских атак, правительство выделяет 150 млн грн. Средства предусмотрены в Фонде ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Из этой суммы 43 млн грн направят на два проекта, которые уже реализуются, а еще 107 млн грн — на девять новых проектов в Запорожье. Все работы планируется завершить к концу 2026 года, чтобы жители могли как можно скорее вернуться в свои дома.

Как писали Новини.LIVE, в результате ночной атаки РФ в Запорожье 21 сентября повреждены жилые дома, университет, торговый центр и котельная. По словам Владимира Зеленского, по состоянию на утро было известно о пяти раненых, часть жителей из пострадавших районов была эвакуирована.

Также Новини.LIVE сообщали о попадании российских дронов в многоэтажки и торговый центр в Запорожье. Атака произошла в ночь на 21 сентября.