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Головна Новини дня РФ пошкодила історичний корпус університету в Запоріжжі: фото

РФ пошкодила історичний корпус університету в Запоріжжі: фото

Ua ru
21 вересня 2026 17:22
Репортаж
У Запоріжжі обстріл пошкодив університет: як виглядають корпуси після обстрілу
Університет в Запоріжжі після обстрілу. Фото: Ксенія Клещенко

Унаслідок російського удару пошкоджено два корпуси Запорізького національного університету: адміністративний та біологічний, який розташований в історичній будівлі. До прибирання території та ліквідації наслідків долучилися навіть викладачі й студенти закладу.

Про удар по університету повідомив портал Новини.LIVE.

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Университет в Запорожье
Наслідки атаки на ЗНУ. Фото: Ксенія Клещенко

ЗНУ зазнав російського удару

Наслідки атаки добре помітні на території Запорізького національного університету. У двох корпусах вибито значну кількість вікон, пошкоджено фасади та внутрішні приміщення, а навколо будівель залишилися уламки конструкцій.

Особливо помітних пошкоджень зазнав біологічний корпус, розташований в історичній цегляній будівлі. Було вибито вікна, пошкоджено шибки та частково зруйновано елементи споруди. Біля корпусу багато уламків скла, будівельних конструкцій та іншого сміття.

Университет в Запорожье
Наслідки атаки на ЗНУ. Фото: Ксенія Клещенко

Пошкодження зафіксовані й в адміністративному корпусі університету. Там також вибито вікна, а частина приміщень потребує відновлення.

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Студенти та викладачі допомагають прибирати територію

До ліквідації наслідків удару долучилися працівники університету, викладачі та студенти. Вони допомагають прибирати уламки та приводити до ладу територію навколо пошкоджених корпусів.

Университет в Запорожье
Наслідки атаки на ЗНУ. Фото: Ксенія Клещенко

Навчальний процес при цьому не припинили. Студенти Запорізького національного університету наразі навчаються в онлайн-форматі, тому заняття проводять дистанційно.

Университет в Запорожье
Наслідки атаки на ЗНУ. Фото: Ксенія Клещенко

На оприлюднених кадрах також видно наслідки удару на прилеглій території. Подекуди пошкоджено дорожнє покриття.

Университет в Запорожье
Наслідки атаки на ЗНУ. Фото: Ксенія Клещенко

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про наслідки російської атаки на Запоріжжя. Безпілотник влучив у торговельний центр, де пожежа охопила 2300 квадратних метрів та знищила приміщення магазинів. Загалом унаслідок нічних ударів у місті постраждали шестеро цивільних.

Також Новини.LIVE писав про масовану атаку РФ одразу на десять областей України. Володимир Зеленський повідомив про пошкодження житлових будинків та інфраструктури в Запоріжжі, а в Лозовій на Харківщині загинула жінка і ще троє людей були поранені. Президент закликав продовжувати міжнародний тиск на Росію.

Запоріжжя Запорізька область обстріли Університет війна в Україні
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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