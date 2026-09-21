У Запоріжжі обстріл пошкодив університет: як виглядають корпуси після обстрілу

РФ пошкодила історичний корпус університету в Запоріжжі: фото
Унаслідок російського удару пошкоджено два корпуси Запорізького національного університету: адміністративний та біологічний, який розташований в історичній будівлі. До прибирання території та ліквідації наслідків долучилися навіть викладачі й студенти закладу.
Про удар по університету повідомив портал Новини.LIVE.
ЗНУ зазнав російського удару
Наслідки атаки добре помітні на території Запорізького національного університету. У двох корпусах вибито значну кількість вікон, пошкоджено фасади та внутрішні приміщення, а навколо будівель залишилися уламки конструкцій.
Особливо помітних пошкоджень зазнав біологічний корпус, розташований в історичній цегляній будівлі. Було вибито вікна, пошкоджено шибки та частково зруйновано елементи споруди. Біля корпусу багато уламків скла, будівельних конструкцій та іншого сміття.
Пошкодження зафіксовані й в адміністративному корпусі університету. Там також вибито вікна, а частина приміщень потребує відновлення.
Студенти та викладачі допомагають прибирати територію
До ліквідації наслідків удару долучилися працівники університету, викладачі та студенти. Вони допомагають прибирати уламки та приводити до ладу територію навколо пошкоджених корпусів.
Навчальний процес при цьому не припинили. Студенти Запорізького національного університету наразі навчаються в онлайн-форматі, тому заняття проводять дистанційно.
На оприлюднених кадрах також видно наслідки удару на прилеглій території. Подекуди пошкоджено дорожнє покриття.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про наслідки російської атаки на Запоріжжя. Безпілотник влучив у торговельний центр, де пожежа охопила 2300 квадратних метрів та знищила приміщення магазинів. Загалом унаслідок нічних ударів у місті постраждали шестеро цивільних.
Також Новини.LIVE писав про масовану атаку РФ одразу на десять областей України. Володимир Зеленський повідомив про пошкодження житлових будинків та інфраструктури в Запоріжжі, а в Лозовій на Харківщині загинула жінка і ще троє людей були поранені. Президент закликав продовжувати міжнародний тиск на Росію.