У Запоріжжі обстріл пошкодив університет: як виглядають корпуси після обстрілу

Університет в Запоріжжі після обстрілу. Фото: Ксенія Клещенко

Унаслідок російського удару пошкоджено два корпуси Запорізького національного університету: адміністративний та біологічний, який розташований в історичній будівлі. До прибирання території та ліквідації наслідків долучилися навіть викладачі й студенти закладу.

Про удар по університету повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Наслідки атаки на ЗНУ. Фото: Ксенія Клещенко

ЗНУ зазнав російського удару

Наслідки атаки добре помітні на території Запорізького національного університету. У двох корпусах вибито значну кількість вікон, пошкоджено фасади та внутрішні приміщення, а навколо будівель залишилися уламки конструкцій.

Особливо помітних пошкоджень зазнав біологічний корпус, розташований в історичній цегляній будівлі. Було вибито вікна, пошкоджено шибки та частково зруйновано елементи споруди. Біля корпусу багато уламків скла, будівельних конструкцій та іншого сміття.

Наслідки атаки на ЗНУ. Фото: Ксенія Клещенко

Пошкодження зафіксовані й в адміністративному корпусі університету. Там також вибито вікна, а частина приміщень потребує відновлення.

Читайте також:

Студенти та викладачі допомагають прибирати територію

До ліквідації наслідків удару долучилися працівники університету, викладачі та студенти. Вони допомагають прибирати уламки та приводити до ладу територію навколо пошкоджених корпусів.

Наслідки атаки на ЗНУ. Фото: Ксенія Клещенко

Навчальний процес при цьому не припинили. Студенти Запорізького національного університету наразі навчаються в онлайн-форматі, тому заняття проводять дистанційно.

Наслідки атаки на ЗНУ. Фото: Ксенія Клещенко

На оприлюднених кадрах також видно наслідки удару на прилеглій території. Подекуди пошкоджено дорожнє покриття.

Наслідки атаки на ЗНУ. Фото: Ксенія Клещенко

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про наслідки російської атаки на Запоріжжя. Безпілотник влучив у торговельний центр, де пожежа охопила 2300 квадратних метрів та знищила приміщення магазинів. Загалом унаслідок нічних ударів у місті постраждали шестеро цивільних.

Також Новини.LIVE писав про масовану атаку РФ одразу на десять областей України. Володимир Зеленський повідомив про пошкодження житлових будинків та інфраструктури в Запоріжжі, а в Лозовій на Харківщині загинула жінка і ще троє людей були поранені. Президент закликав продовжувати міжнародний тиск на Росію.