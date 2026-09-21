В Запорожье обстрел повредил университет: как выглядят корпуса после обстрела

Университет в Запорожье после обстрела. Фото: Ксения Клещенко

В результате российского удара повреждены два корпуса Запорожского национального университета: административный и биологический, который расположен в историческом здании. К уборке территории и ликвидации последствий присоединились даже преподаватели и студенты учреждения.

Об ударе по университету сообщил портал Новини.LIVE.

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Последствия атаки на ЗНУ. Фото: Ксения Клещенко

ЗНУ подвергся российскому удару

Последствия атаки хорошо заметны на территории Запорожского национального университета. В двух корпусах выбито значительное количество окон, повреждены фасады и внутренние помещения, а вокруг зданий остались обломки конструкций.

Особенно заметные повреждения получил биологический корпус, расположенный в историческом кирпичном здании. Были выбиты окна, повреждены стекла и частично разрушены элементы сооружения. Возле корпуса много осколков стекла, строительных конструкций и другого мусора.

Последствия атаки на ЗНУ. Фото: Ксения Клещенко

Повреждения зафиксированы и в административном корпусе университета. Там также выбиты окна, а часть помещений нуждается в восстановлении.

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Студенты и преподаватели помогают убирать территорию

К ликвидации последствий удара присоединились работники университета, преподаватели и студенты. Они помогают убирать обломки и приводить в порядок территорию вокруг поврежденных корпусов.

Последствия атаки на ЗНУ. Фото: Ксения Клещенко

Учебный процесс при этом не прекратили. Студенты Запорожского национального университета сейчас учатся в онлайн-формате, поэтому занятия проводят дистанционно.

Последствия атаки на ЗНУ. Фото: Ксения Клещенко

На опубликованных кадрах также видны последствия удара на прилегающей территории. Местами повреждено дорожное покрытие.

Последствия атаки на ЗНУ. Фото: Ксения Клещенко

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о последствиях российской атаки на Запорожье. Беспилотник попал в торговый центр, где пожар охватил 2300 квадратных метров и уничтожил помещения магазинов. Всего в результате ночных ударов в городе пострадали шесть мирных жителей.

Также Новини.LIVE писал о массированной атаке РФ сразу на десять областей Украины. Владимир Зеленский сообщил о повреждении жилых домов и инфраструктуры в Запорожье, а в Лозовой Харьковской области погибла женщина и еще три человека были ранены. Президент призвал продолжать международное давление на Россию.