В Запорожье обстрел повредил университет: как выглядят корпуса после обстрела

Россия повредила исторический корпус университета в Запорожье: фото
В результате российского удара повреждены два корпуса Запорожского национального университета: административный и биологический, который расположен в историческом здании. К уборке территории и ликвидации последствий присоединились даже преподаватели и студенты учреждения.
Об ударе по университету сообщил портал Новини.LIVE.
ЗНУ подвергся российскому удару
Последствия атаки хорошо заметны на территории Запорожского национального университета. В двух корпусах выбито значительное количество окон, повреждены фасады и внутренние помещения, а вокруг зданий остались обломки конструкций.
Особенно заметные повреждения получил биологический корпус, расположенный в историческом кирпичном здании. Были выбиты окна, повреждены стекла и частично разрушены элементы сооружения. Возле корпуса много осколков стекла, строительных конструкций и другого мусора.
Повреждения зафиксированы и в административном корпусе университета. Там также выбиты окна, а часть помещений нуждается в восстановлении.
Студенты и преподаватели помогают убирать территорию
К ликвидации последствий удара присоединились работники университета, преподаватели и студенты. Они помогают убирать обломки и приводить в порядок территорию вокруг поврежденных корпусов.
Учебный процесс при этом не прекратили. Студенты Запорожского национального университета сейчас учатся в онлайн-формате, поэтому занятия проводят дистанционно.
На опубликованных кадрах также видны последствия удара на прилегающей территории. Местами повреждено дорожное покрытие.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о последствиях российской атаки на Запорожье. Беспилотник попал в торговый центр, где пожар охватил 2300 квадратных метров и уничтожил помещения магазинов. Всего в результате ночных ударов в городе пострадали шесть мирных жителей.
Также Новини.LIVE писал о массированной атаке РФ сразу на десять областей Украины. Владимир Зеленский сообщил о повреждении жилых домов и инфраструктуры в Запорожье, а в Лозовой Харьковской области погибла женщина и еще три человека были ранены. Президент призвал продолжать международное давление на Россию.