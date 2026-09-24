В Запорожье вражеский дрон атаковал автобус с пассажирами

Россияне ударили FPV-дроном по маршрутке в Запорожье
Городской общественный транспорт Запорожья вновь стал мишенью российских войск. На улице Космической в четверг, 24 сентября, ударный FPV-дрон атаковал муниципальный автобус 71-го маршрута, поразив его крышу. Обошлось без человеческих жертв.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Михаил Семикин, передает Новини.LIVE.
Россия атаковала дроном гражданскую маршрутку в Запорожье
Очередная атака российских войск на гражданскую инфраструктуру Запорожья едва не обернулась трагедией. На этот раз под прицелом вражеского оружия оказался обычный городской транспорт во время выполнения рейса.
Инцидент произошел на улице Космической. Именно там ударный беспилотник, идентифицированный как FPV-дрон, атаковал муниципальный автобус, курсирующий по маршруту №71. Вражеский аппарат нанес точный удар непосредственно в крышу транспортного средства.
В результате взрыва транспортное средство получило заметные повреждения. Однако, к счастью, люди остались невредимыми. Согласно предварительным сообщениям, никто не пострадал от осколков или взрывной волны.
На фоне очередного инцидента подчеркивается необходимость усиления защиты горожан, пользующихся маршрутками и троллейбусами.
"Безопасность общественного транспорта сейчас для нас — одна из первоочередных задач. Работаем над этим", — говорится в сообщении Семикина.
Новини.LIVE сообщали, что Запорожье оказалось под прямой угрозой новых технологий врага. Так, российские FPV-дроны на оптоволокне теперь способны преодолевать около 25 километров от линии фронта и залетать непосредственно в жилые кварталы города, свидетелем чего стала наша корреспондентка Ксения Клещенко, снимавшая репортаж об эвакуации. Оккупанты активно наносят удары такими беспилотниками по мирным жителям и службам в прифронтовой зоне.
Между тем областной центр каждую ночь подвергается разрушениям от массированных налетов БпЛА. В ночь на 21 сентября вражеский дрон поразил местный торговый центр, где пожар полностью уничтожил торговые залы и магазины.
Еще одним ударом россияне разгромили Запорожский национальный университет. Повреждения получили административный и биологический корпуса, причем последний расположен в историческом памятнике города.