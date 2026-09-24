В Запорожье вражеский дрон атаковал автобус с пассажирами

Последствия атаки. Фото: Запорожская ОГА

Городской общественный транспорт Запорожья вновь стал мишенью российских войск. На улице Космической в четверг, 24 сентября, ударный FPV-дрон атаковал муниципальный автобус 71-го маршрута, поразив его крышу. Обошлось без человеческих жертв.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Михаил Семикин, передает Новини.LIVE.

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Россия атаковала дроном гражданскую маршрутку в Запорожье

Очередная атака российских войск на гражданскую инфраструктуру Запорожья едва не обернулась трагедией. На этот раз под прицелом вражеского оружия оказался обычный городской транспорт во время выполнения рейса.

Пробоина в крыше маршрутки в результате атаки дрона. Фото: Запорожская ОГА

Инцидент произошел на улице Космической. Именно там ударный беспилотник, идентифицированный как FPV-дрон, атаковал муниципальный автобус, курсирующий по маршруту №71. Вражеский аппарат нанес точный удар непосредственно в крышу транспортного средства.

Последствия атаки. Фото: Запорожская ОГА

В результате взрыва транспортное средство получило заметные повреждения. Однако, к счастью, люди остались невредимыми. Согласно предварительным сообщениям, никто не пострадал от осколков или взрывной волны.

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На фоне очередного инцидента подчеркивается необходимость усиления защиты горожан, пользующихся маршрутками и троллейбусами.

"Безопасность общественного транспорта сейчас для нас — одна из первоочередных задач. Работаем над этим", — говорится в сообщении Семикина.

Новини.LIVE сообщали, что Запорожье оказалось под прямой угрозой новых технологий врага. Так, российские FPV-дроны на оптоволокне теперь способны преодолевать около 25 километров от линии фронта и залетать непосредственно в жилые кварталы города, свидетелем чего стала наша корреспондентка Ксения Клещенко, снимавшая репортаж об эвакуации. Оккупанты активно наносят удары такими беспилотниками по мирным жителям и службам в прифронтовой зоне.

Между тем областной центр каждую ночь подвергается разрушениям от массированных налетов БпЛА. В ночь на 21 сентября вражеский дрон поразил местный торговый центр, где пожар полностью уничтожил торговые залы и магазины.

Еще одним ударом россияне разгромили Запорожский национальный университет. Повреждения получили административный и биологический корпуса, причем последний расположен в историческом памятнике города.