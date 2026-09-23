FPV-дрони на оптоволокні атакують Запоріжжя: що відомо

Евакуаційний автомобіль, який атакували росіяни у Запорізькій області. Фото: Новини.LIVE

Російські війська продовжують використовувати FPV-дрони для атак на цивільних та тих, хто працює на прифронтових територіях. Безпілотники на оптоволокні можуть долітати до Запоріжжя та залітати на територію міста. Відстань від Запоріжжя до лінії бойового зіткнення становить близько 25 кілометрів.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко.

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Евакуаційний автомобіль ремонтують після російського обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Росія атакує цивільних і тих, хто працює біля фронту

За словами Олександра Коваленка, атаки російських військ на цивільних та людей, які працюють у прифронтових районах, не є поодиноким явищем. Він зазначив, що така кампанія, за його оцінкою, триває приблизно із середини 2025 року.

Зокрема, російські безпілотники атакували бригади, які займаються евакуацією, а також Національну поліцію та волонтерів із залученням військових. Також фіксувалися атаки на автомобілі ДСНС, Укрпошти та аварійних бригад, які відновлюють електропостачання на прифронтових територіях.

FPV-дрони можуть долітати до Запоріжжя

Речник Запорізької ОВА наголосив, що місто розташоване приблизно за 25 кілометрів від лінії бойового зіткнення. За його словами, цієї відстані достатньо, щоб FPV-дрони, зокрема з використанням оптоволокна, долітали до меж Запоріжжя та залітали безпосередньо на територію міста.

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Він також пояснив, що протидія таким безпілотникам ускладнена, оскільки засоби радіоелектронної боротьби безсилі проти оптоволокна. За словами Коваленка, одним зі способів боротьби з такими дронами є їхнє фізичне знищення.

Речник ОВА окремо пояснив, чому близькість Запоріжжя до лінії бойового зіткнення створює загрозу для міста та його мешканців:

"Запоріжжя максимально наближене до лінії бойового зіткнення — 25 орієнтовних кілометрів. І цього достатньо, аби FPV-дрони, особливо з використанням оптоволокна, долітали до межі Запоріжжя і залітали на територію міста".

Новини.LIVE інформували, що на Запоріжжі російський FPV-дрон атакував броньований евакуаційний бус, у якому перебували журналістка Новини.LIVE Ксенія Клещенко та знімальна група. Внаслідок удару транспорт отримав пошкодження, а колеса були пробиті уламками. Після атаки команда була змушена переховуватися від нових дронів, які наближалися до місця події.

Новини.LIVE також писали, що внаслідок російського удару пошкоджено два корпуси Запорізького національного університету — адміністративний та біологічний. Найбільше постраждала історична будівля біологічного корпусу, де вибито вікна та пошкоджено елементи споруди. До прибирання території та ліквідації наслідків атаки долучилися викладачі й студенти університету.