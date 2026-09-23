Атака на евакуаційний бус у Підгірному: знімальна група Новини.LIVE потрапила під обстріл

Американський волонтер Сем Карсон за кермом евакуаційного буса. Фото: Ксенія Клещенко

На Запоріжжі російський FPV-дрон атакував броньований евакуаційний бус, у якому перебували американський волонтер Сем Карсон та знімальна група Новини.LIVE. Попри пробиті колеса, екіпажу вдалося врятуватися від повторних ударів, дочекатися підкріплення та успішно вивезти цивільних із небезпечної зони. Росіяни тим часом не припиняють атаки і б'ють практично по всьому, що бачать з камер дронів.

Про це розповіла журналістка Новини.LIVE Ксенія Клещенко з місця події.

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Детектор дронів не завжди рятує від атаки

Евакуаційний рейс до північно-східної частини Запорізької області ледь не став фатальним для волонтерів та знімальної групи журналістки Ксенії Клещенко. Команда вирушила на світанку, щоб вивезти мешканців Комишуваської громади, Кушугума, Новомиколаївки та Підгірного.

Під час поїздки до населеного пункту Підгірне броньований бус пропустив поворот, після чого поруч із транспортним засобом розірвався ворожий FPV-дрон.

Детектор безпілотників "Чуйка" спрацював із запізненням, зафіксувавши сигнал вже після вибуху. Салон миттєво заповнився димом, а транспорт отримав посічення уламками та пробиті колеса.

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Момент атаки дрона по бусу. Фото: кадр з відео

Водій зумів відтягнути пошкоджену машину на кількасот метрів до приватного сектору. Невдовзі поліція попередила про наближення нових безпілотників, змусивши екіпаж залишити авто та майже дві години переховуватися під деревами.

Прилад "Чуйка", який допомагає виявляти наближення дронів. Фото: Новини.LIVE

Коли черговий російський дрон підлетів впритул, люди кинулися тікати. Безпілотник заплутався у гілках і не здетонував.

Як американець став волонтером і покинув музичний гурт

За кермом обстріляного транспорту перебував американець Сем Карсон із Портленда, штат Орегон.

Волонтер живе у Запоріжжі вже три роки. До повномасштабного вторгнення він відвідував Україну у 2019 році у складі музичного гурту Final Greetings. Даючи концерти у Львові та Тернополі, музиканти паралельно ще й мали час викладати англійську мову школярам.

Сем Карсон. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко

Саме тоді у Львові Сем вперше побачив старшокласників зі спорядженням після уроку "Захист України" і дізнався про анексію Криму та активну лінію фронту.

Згодом він замінив гастрольний мікроавтобус на 15 місць на евакуаційний транспорт, почавши з доставки води та продуктів, а пізніше перейшов до проведення тренінгів з тактичної медицини і вивезення людей.

Його напарник Антон допомагає безпосередньо на маршрутах. Того дня їхньою метою був порятунок шести дорослих, однієї дитини та двох собак із сіл Новомиколаївка та Підгірне, а також допомога жителям Комишуваської громади та Кушугума.

Допомога мешканцям. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко

Росіяни вже не розрізняють цілі і б'ють по всіх

Маршрут розпочався на світанку. Новомиколаївка зустріла екіпаж порожніми вулицями, розбитими дахами та забитими вікнами, де на евакуацію чекала лише одна місцева жителька. Зупинки тривають лічені хвилини, тож за мить команда рушає до наступного населеного пункту.

Ситуація у Підгірному виявилася значно складнішою. Як розповіла одна з евакуйованих жінок, яка вивозила батьків-пенсіонерів та малу дитину, три дні тому по селу вдарили п'ять КАБів, а безпілотники тепер полюють на всіх підряд.

Сем Карсон підтверджує ці зміни у тактиці ворога.

"FPV відслідковують нас. Навіть якщо ми не у військовому, наш транспорт обклеєний евакуаційними стікерами, в нас бабусі, цивільні, яким ми намагаємось допомогти — ми все одно ціль, дрони нас все одно переслідують і намагаються атакувати", — пояснює волонтер.

За його словами, якщо раніше рейси тривали по 10 годин, то зараз виїзд відбувається о 06:00, а повернення вже о 09:30 або 10:00.

Особисті речі евакуйованих. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко

Попри пошкодження буса, на місце інциденту іншою автівкою прибуло підкріплення. Волонтери забрали людей із трьох різних локацій, нашвидкуруч підремонтували транспорт і на максимальній швидкості повернулися до Запоріжжя.

Що відбувається далі з евакуйованими мешканцями

Людей доставили до транзитного шелтера, який функціонує з листопада 2025 року. За цей час через нього пройшло близько 11 людей. Тут Департамент соціального захисту населення Запорізької ОВА проводить первинну реєстрацію, а поліція — перевірки.

Реєстрація ВПО. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко

Після цього евакуйовані можуть отримати статус ВПО, юридичну, продуктову, медичну, грошову допомогу, стати на облік у центрі зайнятості та оформити сприяння для виїзду за кордон.

Волонтери та працівники центру вкотре закликають жителів небезпечних зон не чекати до останньої хвилини.

"Ваш будинок, ваше місце, яке у вас є, не варте вашого життя, життя ваших дітей, батьків. Просто доберіться до місця, ди ви виживете, а з рештою розберетесь", — наголосив Карсон.

Заявки на порятунок приймає єдина цілодобова гаряча лінія з евакуації у Запорізькій області за номерами 0800 33 16 30 або 203.

Репортаж підготувала Ксенія Клещенко спеціально для Новини.LIVE із Запоріжжя та Запорізької області.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в окупованих Олешках на Херсонщині цивільні й досі чекають на евакуацію, проте безпечний виїзд фактично заблокований щільним замінуванням, постійними обстрілами та ударами російських FPV-дронів. Загалом у громаді залишається понад 6 тисяч людей, але точну кількість жителів безпосередньо в місті встановити неможливо.

У Дружківській громаді на Донеччині продовжується вивезення населення в тилові регіони. Зараз там залишаються 2695 дорослих мешканців, дітей у небезпечній зоні вже немає. Влада наполегливо закликає людей негайно покинути територію через погіршення безпекової обстановки.

Херсон тим часом готують до критично важкого опалювального сезону після чергового удару російської авіації. Як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, внаслідок скидання керованих авіабомб місцева ТЕЦ зазнала значних руйнувань. Через цілеспрямоване нищення енергетичної інфраструктури містянам радять виїжджати або завчасно готуватися до тривалих блекаутів і перебоїв із подачею тепла взимку.