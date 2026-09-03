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Головна Новини дня У Дружківській громаді залишаються майже 2,7 тисячі цивільних

У Дружківській громаді залишаються майже 2,7 тисячі цивільних

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3 вересня 2026 09:17
На Донеччині у Дружківській громаді залишаються 2695 людей
Чоловік у Дружківці. Фото: Reuters

У Дружківській міській територіальній громаді Донецької області наразі залишаються 2695 цивільних мешканців. Серед них немає дітей, а евакуація населення з громади продовжується попри складну безпекову ситуацію. Місцевих жителів закликають не відкладати виїзд із небезпечної території.

Про це повідомила Юлія Рижакова під час онлайн-брифінгу в Донецькій ОВА, пише Укрінформ, передає Новини.LIVE.

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Скільки людей залишаються у громаді

Начальниця служби у справах дітей Донецької обласної військової адміністрації Юлія Рижакова повідомила — на території Дружківської громади перебувають 2695 цивільних.

Вона уточнила, що серед людей, які залишаються в громаді, дітей немає.

Водночас евакуація мешканців триває. Через постійні обстріли виїзд цивільних залишається небезпечним як для самих людей, так і для тих, хто допомагає їм залишити прифронтові населені пункти.

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Також начальник управління у справах пільгової категорії громадян Дмитро Пожарський повідомив, що ситуація з безпекою у Дружківці залишається надзвичайно напруженою.

Під час брифінгу він сказав, що поліцейські підрозділу "Білий Янгол" продовжують евакуювати людей із небезпечних районів, ризикуючи власним життям.

Пожарський також закликав мешканців не зволікати з евакуацією. Він зазначив, що люди, які залишаються попри небезпеку, наражають на ризик не лише себе, а й правоохоронців та інших службовців, які згодом можуть приїхати їм на допомогу.

Новини.LIVE писали, що Донецька обласна прокуратура повідомила, що російські військові завдали удару по селищу Билбасівка, що входить до Слов’янської міської громади Донецької області. Унаслідок атаки загинули двоє цивільних, зокрема 13-річний хлопчик, ще одна людина дістала поранення. Внаслідок обстрілу пошкоджено або зруйновано близько 20 приватних будинків.

Новини.LIVE інформували, що під час роботи на фронті Володимир Зеленський разом із Михайлом Драпатим, представниками Генерального штабу та міністром оборони Євгеном Хмарою окреслив подальші кроки. Одним із головних рішень стало посилення українських позицій на Донеччині за рахунок двох оновлених угруповань.

евакуація Донецька область війна в Україні фронт цивільні
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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