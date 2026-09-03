На Донеччині у Дружківській громаді залишаються 2695 людей

Чоловік у Дружківці. Фото: Reuters

У Дружківській міській територіальній громаді Донецької області наразі залишаються 2695 цивільних мешканців. Серед них немає дітей, а евакуація населення з громади продовжується попри складну безпекову ситуацію. Місцевих жителів закликають не відкладати виїзд із небезпечної території.

Про це повідомила Юлія Рижакова під час онлайн-брифінгу в Донецькій ОВА, пише Укрінформ, передає Новини.LIVE.

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Скільки людей залишаються у громаді

Начальниця служби у справах дітей Донецької обласної військової адміністрації Юлія Рижакова повідомила — на території Дружківської громади перебувають 2695 цивільних.

Вона уточнила, що серед людей, які залишаються в громаді, дітей немає.

Водночас евакуація мешканців триває. Через постійні обстріли виїзд цивільних залишається небезпечним як для самих людей, так і для тих, хто допомагає їм залишити прифронтові населені пункти.

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Також начальник управління у справах пільгової категорії громадян Дмитро Пожарський повідомив, що ситуація з безпекою у Дружківці залишається надзвичайно напруженою.

Під час брифінгу він сказав, що поліцейські підрозділу "Білий Янгол" продовжують евакуювати людей із небезпечних районів, ризикуючи власним життям.

Пожарський також закликав мешканців не зволікати з евакуацією. Він зазначив, що люди, які залишаються попри небезпеку, наражають на ризик не лише себе, а й правоохоронців та інших службовців, які згодом можуть приїхати їм на допомогу.

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