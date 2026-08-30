Удар РФ по Слов’янську: загинули 13-річний хлопчик і чоловік

Наслідки атаки РФ на Слов'янськ Донецької області. Фото: Донецька обласна прокуратура

Російські війська атакували селище Билбасівка Слов’янської міської громади на Донеччині. Внаслідок удару загинули двоє людей, серед них 13-річний хлопчик, ще один цивільний отримав поранення. Також пошкоджено та зруйновано два десятки приватних будинків.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Донецької обласної прокуратури у неділю, 30 серпня.

Реклама

Руйнування внаслідок ворожого удару. Фото: Донецька обласна прокуратура

Росіяни атакували Слов'янськ: загинули дві людини

Сьогодні, 30 серпня 2026 року, окупаційні війська атакували Билбасівку Слов’янської міської громади, застосувавши "ФАБ-250" з УМПК. Авіабомби влучили у приватну житлову забудову.

Внаслідок атаки загинули двоє людей, зокрема й 13-річний хлопчик. Ще одного цивільного, 25-річного чоловіка, госпіталізували з вибуховою травмою та осколковим пораненням стегна.

Російський удар також спричинив значні руйнування житла. Вщент зруйновано три приватні будинки, ще 17 осель пошкоджено.

Читайте також:

За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину.

Скриншот повідомлення Донецької обласної прокуратури/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 26 серпня 2026 року російські війська завдали авіаудару по Слов’янську Донецької області. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення. Також пошкоджено 13 багатоквартирних будинків, господарські споруди та будівлю підприємства.

Новини.LIVE також писали, що 7 серпня російські війська завдали удару з РСЗВ "Торнадо-С" по Слов’янську Донецької області. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще п’ятеро цивільних отримали поранення. Також пошкоджено близько 30 приватних будинків і знищено чотири автомобілі.