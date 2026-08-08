Росія вдарила "Торнадо-С" по Слов’янську: загинула людина

Зруйнований будинок у Словʼянську. Фото: Вадим Лях

Російські війська 7 серпня завдали удару з РСЗВ "Торнадо-С" по логістичному перехрестю у Слов’янську Донецької області. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, особу якої наразі не встановили, ще п’ятеро цивільних отримали поранення.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях, передає Новини.LIVE.

Які наслідки удару по Слов’янську

За словами Ляха, російські війська вдарили по місту у п’ятницю, 7 серпня, близько 14:45. Під ударом опинилося логістичне перехрестя.

Внаслідок обстрілу у Слов’янську пошкоджено близько 30 приватних будинків. Також повністю знищено чотири автомобілі.

П’ятеро людей отримали поранення. Постраждалим надають медичну допомогу.

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Крім того, на місці удару виявили тіло загиблої людини. Її особу наразі не встановили.

Як повідомляли Новини.LIVE, через російські обстріли на Сумщині за добу постраждала 21 цивільна людина, серед них — восьмирічний хлопчик. Найбільше постраждалих зафіксували у Білопіллі, де поранення отримали 14 місцевих жителів. Ще цивільні постраждали у Сумській, Глухівській та Шосткинській громадах.

Раніше Новини.LIVE писали, що російські війська атакували сім об’єктів "Укрнафти" на сході України. Унаслідок ударів було зруйновано критично важливе обладнання, через що частину об’єктів зупинили та зафіксували втрату значних обсягів видобутку нафти й газу. Постраждалих серед працівників не було.