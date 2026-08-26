Авіаудар по Слов'янську: загинула людина, 5 поранених

РФ завдала авіаудару по Слов'янську: загинула людина, є поранені
Російські війська завдали авіаудару по Слов’янську Донецької області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще п’ятеро отримали поранення. Також пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, господарські споруди й будівлю підприємства.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Міністерства внутрішніх справ України у середу, 26 серпня.
Росіяни атакували Слов'янськ: наслідки
За даними МВС, внаслідок авіаудару РФ по Слов'янську пошкоджено 13 багатоквартирних будинків. Також горіли господарські споруди та будівля підприємства.
У МВС уточнили, що рятувальники оперативно ліквідували пожежі, які виникли внаслідок атаки.
"Ворог завдав авіаудару по Слов'янську: загинула людина, ще 5 поранені", — йдеться у повідомленні МВС.
А також зазначається, що через інші обстріли пошкоджено ще п’ять багатоквартирних і 15 приватних будинків. Також загорілися гаражі.
Новини.LIVE інформували, що російські війська вдень 25 серпня завдали авіаударів по житлових районах Краматорська Донецької області. Внаслідок атаки поранення отримали 19 цивільних, серед них — двомісячна дівчинка у важкому стані. За попередніми даними, окупанти застосували дев’ять авіабомб ФАБ-250, пошкодивши 34 багатоквартирні будинки.
Новини.LIVE також писали, що російські війська вдень 20 серпня завдали масованого авіаудару по Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки поранення отримали щонайменше восьмеро цивільних — четверо чоловіків і четверо жінок.