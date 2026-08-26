Авіаудар по Слов'янську: загинула людина, 5 поранених

Руйнування внаслідок атаки РФ на Слов'янськ Донецької області. Фото: ДСНС Донеччини

Російські війська завдали авіаудару по Слов’янську Донецької області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще п’ятеро отримали поранення. Також пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, господарські споруди й будівлю підприємства.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Міністерства внутрішніх справ України у середу, 26 серпня.

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Наслідки атаки РФ на Слов'янськ. Фото: ДСНС Донеччини

Росіяни атакували Слов'янськ: наслідки

За даними МВС, внаслідок авіаудару РФ по Слов'янську пошкоджено 13 багатоквартирних будинків. Також горіли господарські споруди та будівля підприємства.

У МВС уточнили, що рятувальники оперативно ліквідували пожежі, які виникли внаслідок атаки.

"Ворог завдав авіаудару по Слов'янську: загинула людина, ще 5 поранені", — йдеться у повідомленні МВС.

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А також зазначається, що через інші обстріли пошкоджено ще п’ять багатоквартирних і 15 приватних будинків. Також загорілися гаражі.

Скриншот повідомлення МВС/Facebook

Новини.LIVE інформували, що російські війська вдень 25 серпня завдали авіаударів по житлових районах Краматорська Донецької області. Внаслідок атаки поранення отримали 19 цивільних, серед них — двомісячна дівчинка у важкому стані. За попередніми даними, окупанти застосували дев’ять авіабомб ФАБ-250, пошкодивши 34 багатоквартирні будинки.

Новини.LIVE також писали, що російські війська вдень 20 серпня завдали масованого авіаудару по Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки поранення отримали щонайменше восьмеро цивільних — четверо чоловіків і четверо жінок.