Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ завдала авіаудару по Слов'янську: загинула людина, є поранені

РФ завдала авіаудару по Слов'янську: загинула людина, є поранені

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2026 15:04
Авіаудар по Слов'янську: загинула людина, 5 поранених
Руйнування внаслідок атаки РФ на Слов'янськ Донецької області. Фото: ДСНС Донеччини

Російські війська завдали авіаудару по Слов’янську Донецької області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще п’ятеро отримали поранення. Також пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, господарські споруди й будівлю підприємства.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Міністерства внутрішніх справ України у середу, 26 серпня.

Реклама
Атака РФ на Слов'янськ
Наслідки атаки РФ на Слов'янськ. Фото: ДСНС Донеччини

Росіяни атакували Слов'янськ: наслідки

За даними МВС, внаслідок авіаудару РФ по Слов'янську пошкоджено 13 багатоквартирних будинків. Також горіли господарські споруди та будівля підприємства.

У МВС уточнили, що рятувальники оперативно ліквідували пожежі, які виникли внаслідок атаки.

"Ворог завдав авіаудару по Слов'янську: загинула людина, ще 5 поранені", — йдеться у повідомленні МВС.

Читайте також:

А також зазначається, що через інші обстріли пошкоджено ще п’ять багатоквартирних і 15 приватних будинків. Також загорілися гаражі.

null
Скриншот повідомлення МВС/Facebook

Новини.LIVE інформували, що російські війська вдень 25 серпня завдали авіаударів по житлових районах Краматорська Донецької області. Внаслідок атаки поранення отримали 19 цивільних, серед них — двомісячна дівчинка у важкому стані. За попередніми даними, окупанти застосували дев’ять авіабомб ФАБ-250, пошкодивши 34 багатоквартирні будинки.

Новини.LIVE також писали, що російські війська вдень 20 серпня завдали масованого авіаудару по Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки поранення отримали щонайменше восьмеро цивільних — четверо чоловіків і четверо жінок.

Донецька область обстріли Слов'янськ війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації