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Главная Новости дня Россия нанесла авиаудар по Славянску: один человек погиб, есть раненые

Россия нанесла авиаудар по Славянску: один человек погиб, есть раненые

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Дата публикации 26 августа 2026 15:04
Авиаудар по Славянску: один человек погиб, 5 получили ранения
Разрушения в результате атаки РФ на Славянск в Донецкой области. Фото: ГСЧС Донецкой области

Российские войска нанесли авиаудар по Славянску в Донецкой области. В результате атаки погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Также были повреждены многоквартирные и частные дома, хозяйственные постройки и здание предприятия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел Украины в среду, 26 августа.

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Последствия атаки РФ на Славянск. Фото: ГСЧС Донецкой области

Россияне атаковали Славянск: последствия

По данным МВД, в результате авиаудара РФ по Славянску повреждены 13 многоквартирных домов. Также горели хозяйственные постройки и здание предприятия.

В МВД уточнили, что спасатели оперативно ликвидировали пожары, возникшие в результате атаки.

"Враг нанес авиаудар по Славянску: один человек погиб, ещё 5 ранены", — говорится в сообщении МВД.

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Кроме того, отмечается, что в результате других обстрелов повреждены еще пять многоквартирных и 15 частных домов. Также загорелись гаражи.

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Скриншот сообщения МВД/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что российские войска днем 25 августа нанесли авиаудары по жилым районам Краматорска Донецкой области. В результате атаки ранения получили 19 гражданских лиц, среди них — двухмесячная девочка в тяжелом состоянии. По предварительным данным, оккупанты применили девять авиабомб ФАБ-250, повредив 34 многоквартирных дома.

Новини.LIVE также сообщали, что российские войска днем 20 августа нанесли массированный авиаудар по Краматорску Донецкой области. В результате атаки ранения получили как минимум восемь мирных жителей — четверо мужчин и четверо женщин.

Донецкая область обстрелы Славянск война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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