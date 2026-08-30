Удар РФ по Славянску: погибли 13-летний мальчик и мужчина

Россия сбросила авиабомбу на Славянск: среди погибших есть подросток
Российские войска атаковали поселок Билбасовка Славянской городской громады в Донецкой области. В результате удара погибли два человека, в том числе 13-летний мальчик, еще один мирный житель получил ранения. Также повреждены и разрушены два десятка частных домов.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Донецкой областной прокуратуры в воскресенье, 30 августа.
Россияне атаковали Славянск: погибли два человека
Сегодня, 30 августа 2026 года, оккупационные войска атаковали Былбасовку Славянской городской громады, применив "ФАБ-250" из УМПК. Авиабомбы попали в частную жилую застройку.
В результате атаки погибли два человека, в том числе 13-летний мальчик. Еще одного мирного жителя, 25-летнего мужчину, госпитализировали с взрывной травмой и осколочным ранением бедра.
Российский удар также привёл к значительным разрушениям жилья. Полностью разрушены три частных дома, еще 17 домов повреждены.
Под процессуальным руководством Славянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления.
Новини.LIVE сообщали, что 26 августа 2026 года российские войска нанесли авиаудар по Славянску в Донецкой области. В результате атаки один человек погиб, ещё пятеро получили ранения. Также были повреждены 13 многоквартирных домов, хозяйственные постройки и здание предприятия.
Новини.LIVE также сообщали, что 7 августа российские войска нанесли удар из РСЗО "Торнадо-С" по Славянску в Донецкой области. В результате обстрела погиб один человек, ещё пять гражданских лиц получили ранения. Также повреждено около 30 частных домов и уничтожено четыре автомобиля.