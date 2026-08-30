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Главная Новости дня Россия сбросила авиабомбу на Славянск: среди погибших есть подросток

Россия сбросила авиабомбу на Славянск: среди погибших есть подросток

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30 августа 2026 18:58
Удар РФ по Славянску: погибли 13-летний мальчик и мужчина
Последствия атаки РФ на Славянск в Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура

Российские войска атаковали поселок Билбасовка Славянской городской громады в Донецкой области. В результате удара погибли два человека, в том числе 13-летний мальчик, еще один мирный житель получил ранения. Также повреждены и разрушены два десятка частных домов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Донецкой областной прокуратуры в воскресенье, 30 августа.

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Разрушения в результате вражеского удара. Фото: Донецкая областная прокуратура

Россияне атаковали Славянск: погибли два человека

Сегодня, 30 августа 2026 года, оккупационные войска атаковали Былбасовку Славянской городской громады, применив "ФАБ-250" из УМПК. Авиабомбы попали в частную жилую застройку.

В результате атаки погибли два человека, в том числе 13-летний мальчик. Еще одного мирного жителя, 25-летнего мужчину, госпитализировали с взрывной травмой и осколочным ранением бедра.

Российский удар также привёл к значительным разрушениям жилья. Полностью разрушены три частных дома, еще 17 домов повреждены.

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Под процессуальным руководством Славянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления.

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Скриншот сообщения Донецкой областной прокуратуры/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 26 августа 2026 года российские войска нанесли авиаудар по Славянску в Донецкой области. В результате атаки один человек погиб, ещё пятеро получили ранения. Также были повреждены 13 многоквартирных домов, хозяйственные постройки и здание предприятия.

Новини.LIVE также сообщали, что 7 августа российские войска нанесли удар из РСЗО "Торнадо-С" по Славянску в Донецкой области. В результате обстрела погиб один человек, ещё пять гражданских лиц получили ранения. Также повреждено около 30 частных домов и уничтожено четыре автомобиля.

Донецкая область обстрелы Славянск война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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