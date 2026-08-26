Зеленський оголосив про посилення позицій на Донеччині

Президент України Володимир Зеленський під час візиту на фронт 26 серпня 2026 року. Фото: ОПУ

У середу, 26 серпня, Президент України Володимир Зеленський разом із Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим відвідав фронт. За підсумками зустрічей визначили подальші кроки для посилення українських позицій на Донеччині та Запорізькому напрямку. Зокрема, йдеться про забезпечення військових необхідними засобами, виробництво і закупівлю НРК, а також кадрові рішення.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського.

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Зеленський розповів про посилення позицій на Донеччині

Під час роботи на фронті Володимир Зеленський разом із Михайлом Драпатим, представниками Генерального штабу та міністром оборони Євгеном Хмарою визначив подальші кроки. Одним із ключових рішень стало посилення українських позицій на Донеччині завдяки двом оновленим угрупованням.

Командувачами цих угруповань визначили Героя України Дениса Прокопенка та Героя України Андрія Білецького. Також Зеленський повідомив, що цього дня нагородив Білецького орденом "Золота Зірка" Героя України.

Президент окремо відзначив роботу Десантно-штурмових військ ЗСУ та розповів про доповідь їхнього командувача Олега Апостола. Він подякував військовим за службу та їхній внесок у захист України.

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"Була доповідь командувача ДШВ Збройних Сил України генерала Апостола. Дякую тобі, Олеже, за значну силу ДШВ, пишаюсь кожним воїном", — зазначив Зеленський.

На Запорізькому напрямку обговорили забезпечення військових

Окрему увагу під час візиту приділили ситуації на Запорізькому напрямку. Зеленський провів зустрічі з командирами та заявив про необхідність забезпечити підрозділи більшою кількістю необхідних засобів.

Зокрема, йшлося про наземні роботизовані комплекси (НРК) — президент зазначив, що необхідні рішення для збільшення їх виробництва та закупівель. Також сторони домовилися про більш системний підхід до мідлстрайків.

За словами глави держави, під час роботи на напрямку також погодили необхідні кадрові рішення разом із міністром оборони та Головнокомандувачем ЗСУ.

"Друге важливе за цей день: спілкувалися з командирами тут, на Запорізькому напрямку. Буде більше необхідних засобів. Це стосується НРК — потрібні рішення, щоб було більше виробництва та більше закупівель. Будуть рішення і щодо більш системного підходу до мідлстрайків. Ми погодили з міністром, з Головкомом необхідні кадрові рішення. Це важливо", — повідомив Зеленський.

Президент наголосив на необхідності подальшого посилення українських військових за підсумками роботи на фронті.

Зеленський про роботу зі США заради миру

Президент також повідомив, що Україна продовжує детальну взаємодію з американською стороною. За його словами, сторони перебувають на зв’язку та працюють над кроками, які мають наблизити завершення війни. Окремо Зеленський подякував усім, хто допомагає Україні обмежувати можливості Росії затягувати війну.

"Триває зараз наша робота з американською стороною. Ми на зв’язку з ними — детально. Робимо все, щоб наблизити мир, і я дякую всім, хто допомагає, кожному, хто допомагає нам обмежувати російські можливості цю війну затягувати. Потрібен мир. Ми працюємо, щоб були хороші кроки на підтримку", — підсумував глава держави.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у середу, 26 серпня, Володимир Зеленський разом із Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим побував на Олександрівському напрямку та зустрівся з військовими 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Під час зустрічі обговорили потреби військових і посилення оборони. Зокрема, йшлося про забезпечення дронами, далекобійною артилерією та малими РЛС, а також пряме фінансування бригад.

Новини.LIVE також писали, що на Запорізькому напрямку Росія залучає елітні бригади ДШВ для проведення штурмових дій. Командир спецпідрозділу ГУР "Артан" Віктор Торкотюк зазначив, що російські війська постійно адаптуються до змін на фронті. За його словами, окупанти мають перевагу в чисельності особового складу.