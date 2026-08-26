Зеленський і Драпатий приїхали на фронт та поспілкувалися з військовими

Президент України Володимир Зеленський під час візиту на фронт 26 серпня 2026 року. Фото: ОПУ

У середу, 26 серпня, Президент України Володимир Зеленський разом із Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим побував на Олександрівському напрямку. Там вони зустрілися з військовослужбовцями 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Під час зустрічі обговорили потреби військових і посилення оборони.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського.

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Зеленський та Драпатий під час візиту на фронт. Фото: ОПУ

Зеленський та Драпати приїхали на фронт

Глава держави зазначив, що разом із Михайлом Драпатим працював на Олександрівському напрямку та зустрівся з військовими 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Зеленський також висловив вдячність захисникам, завдяки яким Україна продовжує боротися за збереження своєї держави.

"Сьогодні працюємо на фронті разом із Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим на Олександрівському напрямку. Зустрілися з військовими 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади", — зазначив лідер.

Президент наголосив, що українські військовослужбовці вже понад чотири роки протистоять повномасштабній російській війні. За його словами, саме завдяки стійкості та боротьбі воїнів Україна може відзначати 35-ту річницю відновлення незалежності. Під час зустрічі Зеленський також відзначив бійців державними нагородами.

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"І передусім — наша вдячність воїнам, завдяки яким Україна може цими днями відзначати 35-ту річницю відновлення незалежності. Росія почала свою повномасштабну війну після 30-ї річниці, але вже понад чотири роки українські воїни з гордістю і стійкістю бʼються за збереження нашої держави. Це головне, чому Україна є і живе. Відзначив бійців державними нагородами. Дякую за службу!", — зауважив глава держави.

Окрему увагу під час зустрічі приділили потребам бригад та питанням посилення захисту. Серед конкретних запитів командирів — забезпечення дронами, далекобійною артилерією та малими радіолокаційними станціями.

Також обговорили питання прямого фінансування бригад, СЗЧ, підготовки та заохочення військовослужбовців. Зеленський запевнив, що всі озвучені питання будуть опрацьовані, та наголосив на необхідності максимально посилювати українських захисників.

"І обговорили сьогодні з командирами, як посилити наш захист. Є конкретні запити: забезпечення дронами, потреба в далекобійній артилерії та малих РЛС, питання прямого фінансування бригад, СЗЧ, підготовка та заохочення воїнів. Все опрацюємо. Потрібно максимально посилювати наших захисників", — резюмував Зеленський.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що за добу 26 серпня українські військові уразили 16 об’єктів на території Росії. Серед цілей були нафтові об’єкти, аеродроми, ракетний підрозділ та інфраструктура, яку РФ використовує для ударів по Україні. Також уражено російське воєнне підприємство та об’єкти логістики.

Новини.LIVE також повідомляли, що через значні втрати російська армія змушена залучати оперативно-тактичні резерви безпосередньо до бойових дій. За словами речника Української добровольчої армії Сергія Братчука, резервні підрозділи РФ використовують, зокрема, на Донецькому та Запорізькому напрямках. Водночас стратегічний резерв усієї російської окупаційної армії, за його оцінкою, становить до 20 тисяч військових.