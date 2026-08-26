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Головна Новини дня Зеленський: за добу воїни ЗСУ уразили 16 об'єктів у Росії

Зеленський: за добу воїни ЗСУ уразили 16 об'єктів у Росії

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Дата публікації: 26 серпня 2026 12:56
Зеленський повідомив про ураження 16 об’єктів у Росії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Facebook

За добу українські військові уразили 16 об’єктів на території Росії. Серед цілей були нафтові об’єкти, аеродроми, ракетний підрозділ та інфраструктура, яку РФ використовує для ударів по Україні. Також українські сили уразили воєнне підприємство та об’єкти російської логістики.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у середу, 26 серпня.

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За добу ЗСУ уразили 16 об'єктів у Росії

Володимир Зеленський зазначив, що українські військові завдали далекобійних ударів по нафтових об’єктах Росії, які, за його словами, є джерелом фінансування війни проти України.

"За добу наші воїни санкціонували 16 обʼєктів у Росії. Зокрема, були далекобійні відповіді по нафтових обʼєктах — російському нафтовому гаманцю, що фінансує війну. Також по аеродромах, ракетному підрозділу та інфраструктурі, що постійно використовуються для нанесення ударів по Україні. Спрацювали наші санкції і по воєнному підприємству, російській логістиці", — повідомив лідер.

Глава держави наголосив, що Україна продовжує відповідати на російські удари, щоб знижувати військовий потенціал РФ. За його словами, такі дії мають призводити до неминучого зростання ціни війни для агресора.

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"Війна мусить повертатися туди, звідки прийшла. Україна відповідає на російські удари та робить це так, щоб ціна війни для агресора неминуче зростала. Справедливо знижуємо російський потенціал агресії. Дякую всім задіяним воїнам за влучність! Слава Україні!", — резюмував Зеленський.

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Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 24 серпня та в ніч проти 25 серпня 2026 року Сили оборони України уразили низку військових об’єктів російських окупантів. Серед них — комплекси РЕБ, станція подавлення супутникового зв’язку та склади з паливом, боєприпасами й матеріально-технічними засобами. Також підтверджено пошкодження винищувача МіГ-29 на аеродромі "Міллерово" у Ростовській області РФ.

Новини.LIVE також писали, що 22 серпня Україна завдала далекобійних ударів по логістичних об’єктах російської компанії Ozon. Супутникові знімки показали значні пошкодження складу компанії в Чапаєвську. Також з’явилися кадри моменту удару по логістичному об’єкту Ozon в Оренбурзі.

Володимир Зеленський ЗСУ війна в Україні втрати окупантів Сили оборони України удари по РФ
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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