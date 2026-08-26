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Главная Новости дня Зеленский: за сутки воины ВСУ поразили 16 объектов в России

Зеленский: за сутки воины ВСУ поразили 16 объектов в России

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 12:56
Зеленский сообщил о поражении 16 объектов в России
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Facebook

За сутки украинские военные нанесли удары по 16 объектам на территории России. Среди целей были нефтяные объекты, аэродромы, ракетное подразделение и инфраструктура, которую РФ использует для нанесения ударов по Украине. Также украинские силы нанесли удар по военному предприятию и объектам российской логистики.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в среду, 26 августа.

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За сутки ВСУ нанесли удары по 16 объектам в России

Владимир Зеленский отметил, что украинские военные нанесли удары на большие расстояния по нефтяным объектам России, которые, по его словам, являются источником финансирования войны против Украины.

"За сутки наши воины нанесли удары по 16 объектам в России. В частности, были нанесены дальнобойные удары по нефтяным объектам — российскому нефтяному кошельку, финансирующему войну. Также по аэродромам, ракетному подразделению и инфраструктуре, которые постоянно используются для нанесения ударов по Украине. Сработали наши санкции и по военному предприятию, российской логистике", — сообщил лидер.

Глава государства подчеркнул, что Украина продолжает отвечать на российские удары, чтобы снижать военный потенциал РФ. По его словам, такие действия должны приводить к неизбежному росту цены войны для агрессора.

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"Война должна вернуться туда, откуда пришла. Украина отвечает на российские удары и делает это так, чтобы цена войны для агрессора неизбежно росла. Справедливо снижаем российский потенциал агрессии. Спасибо всем задействованным воинам за меткость! Слава Украине!", — подытожил Зеленский.

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Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 24 августа и в ночь на 25 августа 2026 года Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов. Среди них — комплексы РЭБ, станция подавления спутниковой связи и склады с топливом, боеприпасами и материально-техническими средствами. Также подтверждено повреждение истребителя МиГ-29 на аэродроме "Миллерово" в Ростовской области РФ.

Новини.LIVE также сообщали, что 22 августа Украина нанесла удары на большие расстояния по логистическим объектам российской компании Ozon. Спутниковые снимки показали значительные повреждения склада компании в Чапаевске. Также появились кадры момента удара по логистическому объекту Ozon в Оренбурге.

Владимир Зеленский ВСУ война в Украине потери оккупантов Силы обороны Украины удары по РФ
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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