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Главная Новости дня Дроны и артиллерия: Зеленский и Драпатый встретились с бойцами на фронте

Дроны и артиллерия: Зеленский и Драпатый встретились с бойцами на фронте

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 15:08
Зеленский и Драпатый приехали на фронт и пообщались с военными
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на фронт 26 августа 2026 года. Фото: ОПУ

В среду, 26 августа, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым посетил Александровское направление. Там они встретились с военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады. В ходе встречи обсудили потребности военных и укрепление обороны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

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Зеленський приїхав на фронт 26 серпня
Зеленский и Драпатый во время визита на фронт. Фото: ОПУ

Зеленский и Драпатый прибыли на фронт

Глава государства отметил, что вместе с Михаилом Драпатым работал на Александровском направлении и встретился с военными 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады. Зеленский также выразил благодарность защитникам, благодаря которым Украина продолжает бороться за сохранение своего государства.

"Сегодня работаем на фронте вместе с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым на Александровском направлении. Встретились с военными 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады", — отметил лидер.

Президент подчеркнул, что украинские военнослужащие уже более четырех лет противостоят полномасштабной российской войне. По его словам, именно благодаря стойкости и борьбе воинов Украина может отмечать 35-ю годовщину восстановления независимости. Во время встречи Зеленский также наградил бойцов государственными наградами.

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"И прежде всего — наша благодарность воинам, благодаря которым Украина может в эти дни отмечать 35-ю годовщину восстановления независимости. Россия начала свою полномасштабную войну после 30-й годовщины, но уже более четырех лет украинские воины с гордостью и стойкостью сражаются за сохранение нашего государства. Это главное, благодаря чему Украина существует и живет. Наградил бойцов государственными наградами. "Спасибо за службу!", — отметил глава государства.

Особое внимание во время встречи уделили потребностям бригад и вопросам усиления защиты. Среди конкретных запросов командиров — обеспечение дронами, дальнобойной артиллерией и малыми радиолокационными станциями.

Также обсудили вопросы прямого финансирования бригад, СЗЧ, подготовки и поощрения военнослужащих. Зеленский заверил, что все озвученные вопросы будут проработаны, и подчеркнул необходимость максимально укреплять украинских защитников.

"И сегодня обсудили с командирами, как усилить нашу защиту. Есть конкретные запросы: обеспечение дронами, потребность в дальнобойной артиллерии и малых РЛС, вопрос прямого финансирования бригад, СЗЧ, подготовка и поощрение воинов. Все проработаем. Нужно максимально укреплять наших защитников", — подытожил Зеленский.

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Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что за сутки 26 августа украинские военные поразили 16 объектов на территории России. Среди целей были нефтяные объекты, аэродромы, ракетное подразделение и инфраструктура, которую РФ использует для ударов по Украине. Также были поражены российское военное предприятие и объекты логистики.

Новини.LIVE также сообщали, что из-за значительных потерь российская армия вынуждена привлекать оперативно-тактические резервы непосредственно к боевым действиям. По словам представителя Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, резервные подразделения РФ используются, в частности, на Донецком и Запорожском направлениях. В то же время стратегический резерв всей российской оккупационной армии, по его оценке, составляет до 20 тысяч военнослужащих.

Владимир Зеленский ВСУ война в Украине ситуация на фронте Михаил Драпатый
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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