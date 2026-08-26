Зеленский объявил об укреплении позиций в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на фронт 26 августа 2026 года. Фото: ОПУ

В среду, 26 августа, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым посетил фронт. По итогам встреч были определены дальнейшие шаги по укреплению украинских позиций в Донецкой области и на Запорожском направлении. В частности, речь идет об обеспечении военных необходимыми средствами, производстве и закупке НРК, а также о кадровых решениях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

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Зеленский рассказал об укреплении позиций в Донецкой области

Во время работы на фронте Владимир Зеленский вместе с Михаилом Драпатым, представителями Генерального штаба и министром обороны Евгением Хмарой определил дальнейшие шаги. Одним из ключевых решений стало укрепление украинских позиций в Донецкой области благодаря двум обновленным группировкам.

Командирами этих группировок назначены Герой Украины Денис Прокопенко и Герой Украины Андрей Билецкий. Также Зеленский сообщил, что в этот день наградил Билецкого орденом "Золотая звезда" Героя Украины.

Президент отдельно отметил работу Десантно-штурмовых войск ВСУ и рассказал о докладе их командующего Олега Апостола. Он поблагодарил военных за службу и их вклад в защиту Украины.

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"Был доклад командующего ДШВ Вооружённых Сил Украины генерала Апостола. Спасибо тебе, Олег, за значительную мощь ДШВ, горжусь каждым воином", — отметил Зеленский.

На Запорожском направлении обсудили обеспечение военных

Особое внимание во время визита уделили ситуации на Запорожском направлении. Зеленский провел встречи с командирами и заявил о необходимости обеспечить подразделения большим количеством необходимых средств.

В частности, речь шла о наземных роботизированных комплексах (НРК) — президент отметил, что необходимы решения для увеличения их производства и закупок. Также стороны договорились о более системном подходе к мидлстрайкам.

По словам главы государства, во время работы на направлении также были согласованы необходимые кадровые решения совместно с министром обороны и Главнокомандующим ВСУ.

"Второе важное событие этого дня: общались с командирами здесь, на Запорожском направлении. Будет больше необходимых средств. Это касается НРК — нужны решения, чтобы было больше производства и больше закупок. Будут приняты решения и относительно более системного подхода к мидлстрайкам. Мы согласовали с министром, с Главнокомандующим необходимые кадровые решения. Это важно", — сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления украинских вооруженных сил по итогам работы на фронте.

Зеленский о сотрудничестве с США ради мира

Президент также сообщил, что Украина продолжает тесное взаимодействие с американской стороной. По его словам, стороны находятся на связи и работают над шагами, которые должны приблизить окончание войны. Отдельно Зеленский поблагодарил всех, кто помогает Украине ограничивать возможности России затягивать войну.

"Сейчас продолжается наша работа с американской стороной. Мы поддерживаем с ними тесную связь. Делаем все, чтобы приблизить мир, и я благодарю всех, кто помогает, каждого, кто помогает нам ограничивать возможности России затягивать эту войну. Нужен мир. Мы работаем над тем, чтобы были предприняты эффективные шаги в поддержку", — подытожил глава государства.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в среду, 26 августа, Владимир Зеленский вместе с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым побывал на Александровском направлении и встретился с военными 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады. Во время встречи обсудили потребности военных и укрепление обороны. В частности, речь шла об обеспечении дронами, дальнобойной артиллерией и малыми РЛС, а также о прямом финансировании бригад.

Новини.LIVE также сообщали, что на Запорожском направлении Россия задействует элитные бригады ДШВ для проведения штурмовых операций. Командир спецподразделения ГУР "Артан" Виктор Торкотюк отметил, что российские войска постоянно адаптируются к изменениям на фронте. По его словам, оккупанты имеют преимущество в численности личного состава.