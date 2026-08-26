Кто штурмует Запорожье: командир «Артана» рассказал об изменении характера противника

Командир "Артана" Виктор Торкотюк. Фото: кадр из видео

Россия сосредотачивает элитные бригады на Запорожском направлении. Командир спецподразделения ГУР "Артан" и полковник Виктор Торкотюк с позывным "Титан" рассказал, что противник превосходит по численности личного состава. По его словам, оккупанты постоянно совершенствуют свои навыки.

Об этом Виктор Торкотюк рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирик в Виннице на турнире по тайскому боксу Muay Thai Artan Fighting Series.

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Каков враг на Запорожском направлении

Агрессор задействует для выполнения боевых задач в этом регионе свои лучшие войска.

"Мобилизованы элитные бригады ДШВ. В основном это они. Также есть пехотные бригады, которые идут в закрепление. Впрочем, активные штурмовые действия ведут именно ДШВ", — рассказал полковник "Титан".

Изменение контингента агрессора за 4,5 года войны

Командир спецподразделения "Артан" отметил, что российские войска учатся и подстраиваются под новые правила игры на фронте.

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"Я думаю, что сейчас на отрезках фронта выигрывает тот, кто быстрее подстраивается под изменения. Под погоду или обстоятельства. Если мы говорили об активных действиях, то тот, кто будет активнее. Они поступают так же, как и мы, но в большей численности. Они идут, убивают, идут и убивают. У нас не такая численность", — анализирует Виктор Торкотюк.

Новини.LIVE сообщали, что командир спецподразделения ГУР "Артан" Виктор Торкотюк пояснил, что для освобождения Энергодара необходима совместная операция Вооруженных Сил Украины и спецподразделений. По его словам, украинские военные знают ситуацию в районе, однако детали возможных операций не разглашают.

Новини.LIVE также писали, что Виктор Торкотюк накануне Дня Независимости призвал украинцев сохранять силы, терпение и сплоченность. Командир "Артана" подчеркнул, что, несмотря на сложность войны, украинские военные продолжают выполнять свой долг и бороться за независимость государства.