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Главная Новости дня Командир "Артана" объяснил, что нужно для освобождения Энергодара

Командир "Артана" объяснил, что нужно для освобождения Энергодара

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 11:30
Освобождение Энергодара: командир «Артана» назвал главное условие
Командир "Артана" Виктор Торкотюк. Фото: кадр из видео

Командир спецподразделения ГУР "Артан" и полковник Виктор Торкотюк с позывным "Титан" рассказал о ситуации на Запорожском направлении. Кроме того, он объяснил, что необходимо для освобождения от российских оккупантов Энергодара, где находится Запорожская атомная электростанция.

Об этом Виктор Торкотюк рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирик в Виннице на турнире по тайскому боксу Muay Thai Artan Fighting Series.

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Освобождение ЗАЭС

Бойцы «Артана» неоднократно проводили операции с целью освобождения Запорожской атомной электростанции. Их командир Виктор Торкотюк считает, что это возможно, если объединить силы.

"Чтобы освободить Энергодар, нужна совместная операция Вооруженных Сил и спецподразделений, и я думаю, что все возможно", — подчеркнул Торкотюк.

По его словам, известно, какова там ситуация. В то же время говорить об этом пока рано. Торкотюк сообщил, что если будет операция ВСУ, то все узнают об этом постфактум, поскольку планы не разглашаются.

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Ситуация на Запорожском направлении

Командир «Артана» отметил, что ситуация там не очень хорошая, но не критическая. Российские оккупанты продвигаются, где-то закрепляются и находятся там.

"Они даже находятся как бы в окружении, и их нужно выбивать оттуда. Но очень высокая активность дронов. Мы проводили штурмовые действия в населенном пункте Степногорск. Мы его отбили", — говорит Торкотюк.

Как сообщали Новини.LIVE, Запорожская область регулярно подвергается атакам российских войск. За сутки захватчики наносят до тысячи и более ударов по региону.

Так, в ночь на вторник, 25 августа, россияне направили ударные дроны на Запорожье. Вражеская атака привела к разрушениям в жилом многоэтажном доме и вызвала пожар на нескольких нежилых объектах.

В ночь на субботу, 22 августа, вражеские беспилотники нанесли удар по поселку Кушугум в Запорожском районе. В результате налета один человек погиб, есть раненые.

Запорожская область Энергодар деоккупация Украины война в Украине ситуация на фронте боевые действия
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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