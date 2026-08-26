Освобождение Энергодара: командир «Артана» назвал главное условие

Командир "Артана" объяснил, что нужно для освобождения Энергодара
Командир спецподразделения ГУР "Артан" и полковник Виктор Торкотюк с позывным "Титан" рассказал о ситуации на Запорожском направлении. Кроме того, он объяснил, что необходимо для освобождения от российских оккупантов Энергодара, где находится Запорожская атомная электростанция.
Об этом Виктор Торкотюк рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирик в Виннице на турнире по тайскому боксу Muay Thai Artan Fighting Series.
Освобождение ЗАЭС
Бойцы «Артана» неоднократно проводили операции с целью освобождения Запорожской атомной электростанции. Их командир Виктор Торкотюк считает, что это возможно, если объединить силы.
"Чтобы освободить Энергодар, нужна совместная операция Вооруженных Сил и спецподразделений, и я думаю, что все возможно", — подчеркнул Торкотюк.
По его словам, известно, какова там ситуация. В то же время говорить об этом пока рано. Торкотюк сообщил, что если будет операция ВСУ, то все узнают об этом постфактум, поскольку планы не разглашаются.
Ситуация на Запорожском направлении
Командир «Артана» отметил, что ситуация там не очень хорошая, но не критическая. Российские оккупанты продвигаются, где-то закрепляются и находятся там.
"Они даже находятся как бы в окружении, и их нужно выбивать оттуда. Но очень высокая активность дронов. Мы проводили штурмовые действия в населенном пункте Степногорск. Мы его отбили", — говорит Торкотюк.
Как сообщали Новини.LIVE, Запорожская область регулярно подвергается атакам российских войск. За сутки захватчики наносят до тысячи и более ударов по региону.
Так, в ночь на вторник, 25 августа, россияне направили ударные дроны на Запорожье. Вражеская атака привела к разрушениям в жилом многоэтажном доме и вызвала пожар на нескольких нежилых объектах.
В ночь на субботу, 22 августа, вражеские беспилотники нанесли удар по поселку Кушугум в Запорожском районе. В результате налета один человек погиб, есть раненые.