Звільнення Енергодару: командир "Артану" назвав головну умову

Командир "Артану" Віктор Торкотюк. Фото: кадр з відео

Командир спецпідрозділу ГУР "Артан" і полковник Віктор Торкотюк з позивним "Титан" розповів про ситуацію на Запорізькому напрямку. Крім того, він пояснив, що потрібно для звільнення від російських окупантів Енергодару, де знаходиться Запорізька атомна електростанція.

Про це Віктор Торкотюк розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик у Вінниці на турнірі з тайського боксу Muay Thai Artan Fighting Series.

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Звільнення ЗАЕС

Бійці "Артану" неодноразово проводили операції зі спроби звільнити Запорізьку атомну електростанцію. Їхній командир Віктор Торкотюк вважає, що це можливо, якщо обʼєднати сили.

"Щоб звільнити Енергодар, це потрібна спільна операція Збройних Сил, спецпідрозділів, і я думаю, все можливо", — наголосив Торкотюк.

За його словами, відомо, яка там ситуація. Водночас говорити про це зарано. Торкотюк повідомив, якщо буде операція ЗСУ, то всі дізнаються по факту, оскільки плани не розголошуються.

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Ситуація на Запорізькому напрямку

Командир "Артану" зазначив, що ситуація там не дуже хороша, але не критична. Російські окупанти йдуть, десь закріпляються та знаходяться там.

"Вони навіть знаходяться як в оточенні, і треба їх вибивати звідти. Але дуже велика активність дронів. Ми проводили штурмові дії в населеному пункті Степногірськ. Ми його забрали", — каже Торкотюк.

Як повідомляли Новини.LIVE, Запорізька область регулярно перебуває під атаками російських військ. За добу загарбники завдають до тисячі та більше ударів по регіону.

Так у ніч проти вівторка, 25 серпня, росіяни спрямували ударні дрони на Запоріжжя. Ворожа атака призвела до руйнувань у житловій багатоповерхівці та спричинила пожежу на кількох нежитлових об'єктах.

У ніч на суботу, 22 серпня, ворожі безпілотники завдали удару по селищу Кушугум у Запорізькому районі. Унаслідок нальоту одна людина загинула, є поранені.