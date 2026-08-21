РФ завдала понад 1000 ударів по Запоріжжю та області

Наслідки російьскої атаки по Запоріжжю. Фото: Іван Федоров

Російські війська протягом доби завдали 1069 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. Внаслідок ворожих атак поранення отримали чотири людини, зокрема 19-річний хлопець у Запоріжжі, якого госпіталізували з травмами середнього ступеня тяжкості.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує Новини.LIVE.

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Допис Івана Федорова. Фото: скриншот

Наслідки атак РФ на Запорізьку область

За добу окупанти здійснили 17 авіаційних ударів по населених пунктах області. Крім того, російські війська застосували 787 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів.

Також ворог завдав 10 ударів із реактивних систем залпового вогню та 255 артилерійських обстрілів.

Унаслідок російських атак до правоохоронців та відповідних служб надійшло 70 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

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Окремо повідомляється про удар по Запоріжжю. Поранення отримав 19-річний хлопець. Його госпіталізували з травмами середнього ступеня тяжкості. Медики надають йому необхідну допомогу.

Ще троє людей отримали поранення внаслідок атак по Запорізькому та Пологівському районах.

Що відомо про обстріли

Російські війська атакували Запоріжжя та десятки населених пунктів області дронами, авіацією, артилерією та реактивними системами залпового вогню. Унаслідок ударів пошкоджень зазнали цивільні об'єкти.

На місцях працюють відповідні служби, які фіксують наслідки російських атак та допомагають постраждалим.

Як писали Новини.LIVE, напередодні російські війська атакували Запоріжжя та область безпілотниками, авіацією, артилерією та реактивними системами залпового вогню. Унаслідок обстрілів були пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури, є постраждалі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що російські війська атакували "Епіцентр" у Запоріжжі. Внаслідок ворожого удару виникла пожежа, на місці працювали рятувальники.