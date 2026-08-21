Россия нанесла более 1000 ударов по Запорожью и области: есть пострадавшие
Российские войска за сутки нанесли 1069 ударов по 51 населенному пункту Запорожской области. В результате вражеских атак ранения получили четыре человека, в том числе 19-летний парень в Запорожье, которого госпитализировали с травмами средней степени тяжести.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, сообщает Новини.LIVE.
Последствия атак РФ на Запорожскую область
За сутки оккупанты нанесли 17 авиационных ударов по населенным пунктам области. Кроме того, российские войска применили 787 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV-дронов.
Также враг нанес 10 ударов из реактивных систем залпового огня и 255 артиллерийских обстрелов.
В результате российских атак в правоохранительные органы и соответствующие службы поступило 70 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Отдельно сообщается об ударе по Запорожью. Ранение получил 19-летний парень. Его госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Медики оказывают ему необходимую помощь.
Еще трое человек получили ранения в результате атак по Запорожскому и Пологовскому районам.
Что известно об обстрелах
Российские войска атаковали Запорожье и десятки населенных пунктов области с помощью дронов, авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня. В результате ударов были повреждены гражданские объекты.
На местах работают соответствующие службы, которые фиксируют последствия российских атак и помогают пострадавшим.
Как писали Новини.LIVE, накануне российские войска атаковали Запорожье и область беспилотниками, авиацией, артиллерией и реактивными системами залпового огня. В результате обстрелов были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, есть пострадавшие.
Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска атаковали "Эпицентр" в Запорожье. В результате вражеского удара возник пожар, на месте работали спасатели.