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В Запорожье в результате атаки РФ повреждены дома и есть пострадавший

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 01:40
Обстрел Запорожья 19 августа — горят дома, есть погибший и пострадавшие
Спасатели на месте происшествия в Запорожье. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

В ночь на 19 августа россияне атаковали Запорожье с помощью дронов. В результате обстрела возникли пожары, зафиксированы разрушения и есть пострадавшие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Запорожской ОВА.

Последствия обстрела Запорожья в ночь на 19 июля

После наступления нового суток глава Запорожской ОВА Иван Федоров в своем Telegram-канале предупредил, что Запорожью угрожает применение дронов. Через несколько минут в городе раздались взрывы, а еще позже стали известны первые последствия обстрела.

"Российские беспилотники нанесли удар по областному центру. Повреждены жилые и нежилые здания, возник пожар", — написал Федоров.

Он добавил, что по предварительным данным, на данный момент известно о 6 раненых. Кроме того, один человек погиб.

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Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 15 августа россияне также атаковали Запорожье дронами. В результате вражеского обстрела в очередной раз пострадал "Эпицентр". На территории объекта возник пожар.

Также мы писали, что 11 августа стало известно, что предприятие "Запорожсталь" приостановило работу. Это произошло после того, как россияне нанесли ракетный удар по промышленной площадке, в результате чего среди людей были погибшие и пострадавшие.

пожар взрыв Запорожье обстрелы погибшие разрушения
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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