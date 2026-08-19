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Головна Новини дня У Запоріжжі через атаку РФ пошкоджені будинки та є жертва

У Запоріжжі через атаку РФ пошкоджені будинки та є жертва

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2026 01:40
Обстріл Запоріжжя 19 серпня - палають будинки, є жертва та постраждалі
Рятувальники на місці подій у Запоріжжі. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Росіяни в ніч проти 19 серпня атакували Запоріжжя дронами. Внаслідок обстрілу виникли пожежі, є руйнування та постраждали люди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Запорізької ОВА.

Наслідки обстрілу Запоріжжя в ніч проти 19 липня

Після того, як настала нова доба, глава Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі попередив, що для Запоріжжя є загроза застосування дронів. Через кілька хвилин у місті пролунали вибухи, а ще пізніше стали відомі перші наслідки обстрілу.

"Російські безпілотники вдарили по обласному центру. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, виникла пожежа", — написав Федоров.

Він додав, що за попередніми даними, наразі відомо про 6 поранених. Окрім того, одна людина загинула.

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Пост Федорова. Фото: скриншот
Запоріжжя атакували дрони 19 серпня
Пост Федорова з наслідками атаки. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч проти 15 серпня росіяни теж атакували Запоріжжя дронами. Внаслідок ворожого обстрілу вчергове постраждав "Епіцентр". На території об'єкта виникла пожежа.

Також ми писали, що 11 серпня стало відомо, що підприємство "Запоріжсталь" призупинило роботу. Це сталося після того, як росіяни вдарили балістикою по промисловому майданчику, внаслідок чого були загиблі та постраждалі серед людей.

пожежа вибух Запоріжжя обстріли загиблі руйнування
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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