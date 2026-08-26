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Головна Новини дня Хто штурмує Запоріжжя: командир “Артану” розповів про зміну ворога

Хто штурмує Запоріжжя: командир “Артану” розповів про зміну ворога

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2026 15:52
Хто штурмує Запоріжжя: командир “Артану” розповів про зміну ворога
Командир "Артану" Віктор Торкотюк. Фото: кадр з відео

Росія стягує елітні бригади на Запорізький напрямок. Командир спецпідрозділу ГУР "Артан" і полковник Віктор Торкотюк з позивним "Титан" розповів, що ворог переважає в чисельності особового складу. За його словами, окупанти постійно вдосконалюють свої навички. 

Про це Віктор Торкотюк розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик у Вінниці на турнірі з тайського боксу Muay Thai Artan Fighting Series.

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Який ворог на Запорізькому напрямку

Агресор залучає до виконання бойових задач в цьому регіоні свої найкращі війська. 

"Мобілізовані елітні бригади ДШВ. В основному вони. Також є піхотні бригади, які йдуть в закреп. Втім, штурмові активні дії проводить саме ДШВ", — розповів полковник "Титан". 

Зміна контингенту агресора за 4,5 роки війни

Командир спецпідрозділу “Артан” зазначив, що російська війська вчаться та підлаштовуються під нові правила гри на фронті. 

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"Я думаю, що зараз на відділках фронту виграє той, хто швидше підлаштовується під зміни. Під погоду або обставини. Якщо ми говорили про активні дії, то той, хто буде активнішим. Вони так само це роблять, як ми, але в більшій чисельності. Вони йдуть, вбивають, йдуть і вбивають. У нас не така чисельність", — аналізує Віктор Торкотюк.

Новини.LIVE інформували, що командир спецпідрозділу ГУР "Артан" Віктор Торкотюк пояснив, що для звільнення Енергодару необхідна спільна операція Збройних Сил України та спецпідрозділів. За його словами, українські військові знають ситуацію в районі, однак деталі можливих операцій не розголошують.

Новини.LIVE також писали, що Віктор Торкотюк напередодні Дня Незалежності закликав українців зберігати сили, терпіння та згуртованість. Командир "Артану" наголосив, що попри складність війни українські військові продовжують виконувати свій обов’язок і боротися за незалежність держави.

Запоріжжя Запорізька область війна в Україні ситуація на фронті бойові дії
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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