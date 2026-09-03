В Донецкой области, в Дружковской общине, остаются 2695 человек

Мужчина в Дружковке. Фото: Reuters

В Дружковской городской территориальной громаде Донецкой области в настоящее время остаются 2695 мирных жителей. Среди них нет детей, а эвакуация населения из громады продолжается, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью. Местных жителей призывают не откладывать выезд из опасной территории.

Об этом сообщила Юлия Рыжакова во время онлайн-брифинга в Донецкой ОВА, пишет Укринформ, передает Новини.LIVE.

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Сколько людей остаются в громаде

Начальница службы по делам детей Донецкой областной военной администрации Юлия Рыжакова сообщила, что на территории Дружковской громады находятся 2695 гражданских лиц.

Она уточнила, что среди людей, остающихся в громаде, детей нет.

В то же время эвакуация жителей продолжается. Из-за постоянных обстрелов выезд гражданских лиц остается опасным как для самих людей, так и для тех, кто помогает им покинуть прифронтовые населенные пункты.

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Также начальник управления по делам льготной категории граждан Дмитрий Пожарский сообщил, что ситуация с безопасностью в Дружковке остается чрезвычайно напряженной.

Во время брифинга он сказал, что полицейские подразделения "Белый Ангел" продолжают эвакуировать людей из опасных районов, рискуя собственной жизнью.

Пожарский также призвал жителей не медлить с эвакуацией. Он отметил, что люди, остающиеся несмотря на опасность, подвергают риску не только себя, но и правоохранителей и других сотрудников, которые впоследствии могут приехать им на помощь.

Новини.LIVE сообщали, что Донецкая областная прокуратура сообщила, что российские военные нанесли удар по поселку Билбасовка, входящему в состав Славянской городской громады Донецкой области. В результате атаки погибли двое гражданских лиц, в том числе 13-летний мальчик, ещё один человек получил ранения. В результате обстрела повреждено или разрушено около 20 частных домов.

Новини.LIVE информували, что во время работы на фронте Владимир Зеленский вместе с Михаилом Драпатым, представителями Генерального штаба и министром обороны Евгением Хмарой обозначил дальнейшие шаги. Одним из главных решений стало укрепление украинских позиций в Донецкой области за счет двух обновленных группировок.